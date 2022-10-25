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芝城北郊槍匪當街搶郵差萬能鑰匙 進公寓偷包裹

北加驚傳5.1級地震 強度8年來最大

芝城北郊槍匪 當街劫郵差…搶萬能鑰匙 偷公寓包裹

記者陳曼玲╱即時報導
伊利諾州陸續傳出郵差遭搶劫的案件。(圖片取自Pexels)
伊利諾州陸續傳出郵差遭搶劫的案件。(圖片取自Pexels)

伊利諾州芝加哥北郊的埃文斯頓市(Evanston)日前發生兩起持槍搶劫郵差的案件，據稱這兩名在逃嫌犯為30歲左右的男子，警方要求當地居民隨時通報告任何可疑人物與活動，並多加留意郵差的人身安全。

根據芝加哥ABC7電視台播放的門鈴監視攝影機(Ring doorbell)錄到的畫面顯示，一名男子似乎在打電話，隨意在街上閒逛，之後有人看到他在拿單區(Nathaniel Place)2400 街區，追逐一名把郵政車停在路邊的郵差，他還拿出槍枝威脅並搶劫這名郵差，更毆打受害者的臉，然後徒步向東逃離。

該名嫌犯身穿黑色襯衫和淺色褲子，受害人傷勢不重已經送往當地醫院接受治療。

該搶案發生前一天，在門羅街(Monroe Street)1600街區也發生郵差被搶劫的類似事件，該名郵差也被搶匪用槍威脅並搶劫，所幸那名郵差沒有受傷。

這兩名劫匪均從郵差身上搶走「箭頭鑰匙」(arrow keys)，這種鑰匙是郵差用來進入公寓大樓的公共區域並遞送包裹，但現在劫匪得到這把鑰匙便可以進入這些公共區域，因此埃文斯頓警察指揮官格魯(Ryan Glew)提醒公寓大樓住戶要小心包裹被盜的風險。

另外，警方建議民眾使用郵局追蹤包裹的服務、用電子郵件收取遞送提醒(delivery alerts)、可上網加註遞送說明包裹要放在前門或後門等特定位置，以及在遞送時要求簽收或安排遞送到郵局內的郵箱、UPS 或Fedex快遞店內。

警方呼籲有劫匪相關訊息的民眾請打電話(847)866-5040，聯絡埃文斯頓警方。

芝加哥 警察 攝影

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