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參與綁架、淹死亞裔兄弟 紐約男協助殺人罪成

編譯孫梁／即時報導
2014年紐約越南裔幫派綁架和刺傷費城的一對越裔兄弟，再用水泥塊將兩人墜入河中淹死，已有數人被定罪、認罪或判刑，包括被判死刑的郦潭明。(費城警察局照片)
2014年紐約越南裔幫派綁架和刺傷費城的一對越裔兄弟，再用水泥塊將兩人墜入河中淹死，已有數人被定罪、認罪或判刑，包括被判死刑的郦潭明。(費城警察局照片)

聯邦陪審團25日判處紐約市皇后區男子瑞維拉(Jason Rivera)協助殺人罪名成立，他幫助臭名昭彰的越南幫派綁架和刺傷費城的一對越裔兄弟，再用水泥塊將兩人墜入河中淹死。

陪審團不到七小時完成對瑞維拉的定罪，他和另外五人2014年8月綁架和殺害越南裔的黃越(Viet Huynh，以下皆音譯)和黃武(Vu “Kevin” Huynh)兩兄弟，為費城多年來最嚴重的幫派暴力事件。

黃氏兄弟是因欠下30萬元毒品債而被綁架，受到數小時折磨後，綁架者將他們帶到河邊捅了數十刀，蒙上雙眼扔進河裡。

第三個受害人王坦(Tan Voong)與黃氏兄弟一起遭到綁架、被捅和扔進河裡，但他奮力逃脫從深河裡爬出，向警方提供了線索，導致綁架者被捕。

陪審團對瑞維拉的共謀、綁架和敲詐勒索指控定罪，最低刑期必須為終身監禁。

案發以來，涉案的其他人也相繼被定罪。

檢方指出，瑞維拉和另外兩人被一個越裔幫派的高層派去費城，這個幫派的名稱為「天生殺人」（Born to Kill），是越戰期間部分美軍士兵鋼盔上的標誌。

「天生殺人」幫派1980年代以曼哈頓堅尼路(Canal Street)的唐人街為基地，成員主要是兒時逃離越南的移民，他們在紐約與其他幫派火拼，攻擊華裔和其他亞裔商人，收取保護費，在紐約和新澤西州造成多宗死亡，聯邦檢方1993年將該幫派大部分頭目投入監獄，包括一個姓趙林（Lam Trieu) 。

在「天生殺人」幫派被認為覆滅時，趙林的舊幫派相識者介紹他和瑞維拉參與黃氏兄弟的綁架案。趙林去年受審時對綁架、販毒和共謀認罪，承認他讓費城「天生殺人」幫派的成員郦潭明(Tam Minh Le)向黃氏兄弟討債。

趙林命令郦潭明綁架黃氏兄弟，需要時將他們帶到紐約為人質，但郦潭明和阮明(Minh Nguyen)卻將這對兄弟綁在車上，最終將他們折磨和淹死。

郦潭明已被賓州法院判處死刑，阮明和一個陶(Dao)姓越裔已在聯邦法院認罪，將在數月後宣判。一名盧(Lu)姓幫派成員在逃，據信已逃回越南。

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