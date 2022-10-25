華府103歲「帽藝女郎」去世 曾入選設計師名人堂

碧妮設計的綠色圓帽，其3D模型被存於博物館數據庫，成為非裔文化精粹和時尚模範。（美國非裔歷史和文化博物館提供）

擁有「帽藝女郎」(the hat lady)之稱的華府時尚 女性碧妮(Vanilla Beane)，23日去世，享年103歲，她身為時尚界的標誌人物，不僅帶來開創性的衣帽風格，也在近幾十年內發揚了非裔 群體的帽藝傳統。

碧妮1979年在華府第四區開設Bené Millinery & Bridal Supplies服飾店，數十年來將教會中的非裔衣帽文化發揚流傳，她製作的帽子售價一頂高達500元，但風格獨特，質量高檔，深受名媛所愛，其中民權活動家Dorothy Height所戴的帽子就是出自碧妮，該帽子後來也出現在美國郵票上。

不過碧妮所展現的高級時裝和魅力並非她出生就擁有，而是由她數十年親手打造；1919年9月13日生於北卡的Wilson，碧妮是家中九個孩子中的第八個，在開啟時尚事業之前，她曾在農場工作，負責採摘菸草、棉花，也會利用空閒時間做育兒打工。

後來碧妮搬到華府，為了縮短與姐姐們的距離，1942年1月3日嫁給了威利(Willie George Beane)，婚後不久，丈夫威利在第二次世界大戰隨美軍出征，碧妮在1940年代開始擔任裁縫，逐漸累積設計經驗。

1956年碧妮在Washington Millinery & Supply公司所在的大樓內擔任電梯管理員，她在那裡買了一個帽架和衣帽用品，開始設計帽子，她的才華擄獲了店主的芳心，因此獲得該公司的工作機會，雖然她沒有在此公司久留，後來也從事了許多不同類型的工作，但對帽子的愛好在她心中生根，1979年終於開了自己的店面，將熱愛發展成為事業。

即便到了百歲，碧妮仍堅持製作各種風格、尺寸、顏色的帽子，她的常客從教會女性到華府政商界菁英都有，雖然碧妮設計的許多帽子非常華麗，但她本人的風格很保守，她曾說自己更愛戴頭巾。

碧妮對帽藝的熱愛以及設計上的大膽和專業性讓她逐漸成為家喻戶曉的時尚標誌，也因對社區的服務和商業成就而獲得諸多獎項，1975年入選全國時裝和配飾設計師協會名人堂，華府也在2019年9月為她慶祝100歲生日。

她所設計的帽子也曾於2016年9月在美國非裔歷史和文化博物館展出，其中一頂綠色圓帽的3D模型也被存於數據庫，成為非裔歷史和文化界的標竿模範。