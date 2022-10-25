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打擊仇亞犯罪預算砍半 西雅圖首位亞裔市長引發爭議

記者顏伶如／即時報導
父親為非洲裔、母親為日本裔的新任西雅圖市長哈雷爾(Bruce Harrell)，是西雅圖史上第一位亞裔市長。（美聯社）
父親為非洲裔、母親為日本裔的新任西雅圖市長哈雷爾(Bruce Harrell)，是西雅圖史上第一位亞裔市長。（美聯社）

父親為非洲裔、母親為日本裔的新任西雅圖市長哈雷爾(Bruce Harrell)，是西雅圖史上第一位亞裔市長。最近幾年，西雅圖地區仇亞犯罪及仇亞暴力攻擊事件頻傳，但哈雷爾今年1月上台後，卻以經費短缺為由，將專門用來打擊仇亞犯罪的市府預算刪減一半，引發爭議。非營利組織「停止仇恨亞裔與太平洋島國族裔」論壇(Stop AAPI Hate)指出，哈雷爾的作為等於向亞裔社區傳遞訊息，表明亞裔民眾的需求是「不重要的」。

64歲的哈雷爾在西雅圖土生土長，他的非洲裔父親曾在西雅圖電力公司(Seattle City Light)工作，日裔母親曾在西雅圖公立圖書館(Seattle Public Library)任職。哈雷爾的母親童年時期曾與家人在二戰期間被關進愛達荷州米尼多卡拘留營(Minidoka internment camp)。市議員出身的哈雷爾2021年贏得市長選舉，2022年1月成為西雅圖第57任市長。

西雅圖市政府原為2023年編列30多萬元的打擊仇亞犯罪預算，但哈雷爾已決定將經費刪至16萬6000元，理由是市府出現1億4000萬元預算赤字。不過，雖然市府預算短缺，某些計畫的經費並未縮水，例如以100萬元預算成立槍枝偵測系統。

西雅圖地區近年來頻頻傳出仇亞犯罪，印度裔西雅圖市議員薩旺(Kshama Sawant)住家日前數度遭人潑糞。今年7月，40歲男子艾倫(Michael John Allen)在西雅圖市中心區連續攻擊三名亞裔婦女，除了動手打人還罵髒話，以「愚蠢」、「滾回中國」等言詞羞辱。艾倫被捕後遭到檢方以仇恨犯罪(hate crime)、四級攻擊罪等罪名起訴。

「停止仇恨亞裔與太平洋島國族裔」論壇共同創辦人庫爾卡尼(Manjusha Kulkarni)發表聲明指出，哈雷爾的刪減預算的作為，等於向亞裔社區傳遞訊息，表明亞裔民眾的需求是「不重要的」，也表明對於哈雷爾領導的西雅圖市政府來說，為亞裔社群組織投注經費，並不是優先要務。

2021年間，西雅圖市政府編列大約30萬元預算，透過9個當地亞太裔社群組織推動打擊仇亞犯罪計畫。哈雷爾已將這項計畫的2023年預算減為16萬6000元。受到預算縮水影響，與西雅圖市政府合作的亞太裔社群團體是否出現異動，目前無法確知。

西雅圖 亞裔 預算

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