多款知名品牌「乾洗髮」噴霧含苯 有致癌風險遭下架

聯合利華下架的部分乾洗髮產品。(取自食藥局)

俗稱「乾洗髮」(dry shampoos)的潔髮噴霧，可以在不必沖水的情況下讓頭髮恢復清潔乾爽，近幾年受到不少消費者喜愛。美國食品及藥物管理局(FDA)日前公布新聞稿指出，2021年10月之前製造、在全美各地零售地點銷售的某些潔髮噴霧產品，成份當中含有可能致癌 的苯(benzene)，已遭跨國消費品大廠聯合利華(Unilever)美國公司宣布自願下架。下架名單當中包括知名品牌Dove、Nexxus、Suave, TIGI (Rockaholic and Bed Head)以及TRESemmé的產品。

被列在聯合利華自願下架清單當中的幾款知名「乾洗髮」產品，包括 Dove Dry Shampoo Volume and Fullness、Dove Dry Shampoo Fresh Coconut、Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist、Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive等。

下架通知中指出，苯為致癌物質，可能透過口鼻吸入、食用或皮膚吸收進入人體，導致罹患血液癌症 或俗稱血癌的白血病。食藥局 新聞稿指出，聯合利華到目前為止並未接獲有關消費者使用這些產品而出現身體不適的案例投訴。

食藥局呼籲消費者應該立即停用這些產品，並前往UnileverRecall.com網站查看如何辦理退費。有線電視新聞網(CNN)報導，聯合利華並未回覆採訪要求。

食藥局指出，各地零售商家已經接到產品下架通知，但聯合利華其他產品或相關品牌其他潔髮產品並未受到影響。