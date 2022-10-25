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水門案資深記者伍華德川普錄音檔有聲書 採訪手段惹議

記者顏伶如／即時報導
「水門案」資深記者伍華德出有聲書，但其採訪前總統川普的手法惹議。(美聯社)
「水門案」資深記者伍華德出有聲書，但其採訪前總統川普的手法惹議。(美聯社)

「水門案」資深記者伍華德將與前總統川普的採訪錄音檔，收錄在下個月即將出版的有聲書「川普錄音帶：伍華德對前總統川普的20次採訪」(The Trump Tapes: Bob Woodward's Twenty Interviews with President Donald Trump)當中。華盛頓郵報報導，有聲書呈現川普個人色彩濃厚的發言，也讓外界可以難得窺知伍華德的採訪手段，包括對川普套話、與川普爭辯，甚至一度對於應該如何處理新冠疫情下指導棋，游走新聞採訪界線。

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)2020年5月遭白人警察膝蓋壓頸致死後，全美各地出現示威抗議。2020年6月間，伍華德在一次採訪中對川普說：「我們兩人有個共同點，我們都是白人，都有特權，您是否覺得這種特權讓我們變得脫離現實，彷彿在山洞裡？因此我們必須特別努力，才能了解黑人在這個國家的憤怒與痛苦呢？」

根據錄音檔紀錄，川普打斷伍華達發言並說道：「不會。你該不會真被洗腦了吧？(You really drank the Kool-Aid, didn't you?)」川普接著說：「聽聽看你自己在說些什麼。哇，沒有，我真的沒有那種感覺。」

有聲書收錄的20個對話錄音檔，來自伍華德撰寫2020年爆料書「震怒」(Rage)時的川普專訪。伍華德接受華盛頓郵報訪問時說，川普經常在令人意外的時間主動來電，在電話裡長篇大論，滔滔不絕。

華盛頓郵報25日報導，錄音檔的公布讓外界難得有機會可以一窺身為媒體傳奇人物伍華德的採訪方式。79歲的伍華德在專訪中多次與川普唇槍舌劍，有時發言則對川普充滿同情，但在一次電話訪問中，就連伍華德的記者妻子艾莎‧沃許(Elsa Walsh)都批評可能逾越新聞記者角色的界線，因為伍華德為了應該如何處理疫情而對川普獻策並下指導棋。

報導指出，錄音檔也讓人看到，伍華德有時想從川普口中問出某些基本訊息卻都碰壁，因為川普顧左右而言他，或者一再重覆說過的話，說一些不相關的事情。

川普 華盛頓郵報 疫情

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