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「你們都得死」密蘇里州聖路易高中槍案 3死6傷

編譯彭尚興／綜合24日電
密蘇里州聖路易市24日爆發校園槍案，一名男子手持長槍闖入中央視覺暨表演藝術高中殺害兩人，後來與學校警衛和警察展開槍戰而被擊斃。圖為驚嚇的學生拭淚。（美聯社）
密蘇里州聖路易市24日爆發校園槍案，一名男子手持長槍闖入中央視覺暨表演藝術高中殺害兩人，後來與學校警衛和警察展開槍戰而被擊斃。圖為驚嚇的學生拭淚。（美聯社）

密蘇里州聖路易市一所高中24日爆發槍擊案，造成三死六傷；美聯社報導，一名男子手持長槍闖入中央視覺暨表演藝術高中(Central Visual and Performing Arts High School)教學大樓，殺害了一名婦女和一名十幾歲的女生，射傷了另外六人，後來與學校警衛和獲報趕來的警察展開槍戰，中彈身亡。

聖路易市警局局長沙克(Michael Sack)稱，槍手是一名年約20歲的男子，但拒絕透露其他細節，也不願公開被害人的姓名和身分。

用課桌椅堵門

槍擊案發生在上午9時過後，許多目擊者表示曾聽到嫌犯大喊：「你們都得死。」大部分學生嚇得用課桌椅將教室門口堵住，躲在角落裡瑟瑟發抖，部分學生則冒險跳窗逃生。

「我只聽到兩聲槍響他就衝進來了，」餘悸猶存的16歲女學生唐妮雅·高斯頓(Taniya Gholston)敘述當時的情景，「我想逃卻跑不動。我和他四目相對，但他的槍卡彈了，我才趁機逃出來。我看到地板上有血跡。」

九年級的奈拉·瓊斯(Nylah Jones)則說，她當時正在上數學課，兇手從走廊朝著教室開了幾槍，然後企圖進入教室，但卻被堵在門外，於是猛捶教室的門；這時候學生只能無助地躲在教室角落。

警衛及時報警

中央視覺暨表演藝術高中是一所特色學校，和另外一所以醫學和生物科學為主的特色高中共用一棟三層樓磚造教學大樓。兩所學校分別有383名和336名學生。整棟教學大樓共有七個出入口，分別由七名警衛駐守，所有入口平常都會從內反鎖。案發當天上午，一名警衛發現一名男子企圖進入其中一個入口但不得而入，於是通知校方報警。

沙克局長指出，「由於這名警衛的及時反應，而且那道門的確暫時阻擋了嫌犯，為我們爭取到一些時間，」但他卻拒絕說明嫌犯最後是如何溜進校園得逞的。

警方報告指出，員警獲報抵達現場後，先是協助疏散所有學生，隨即展開搜捕，最後和嫌犯發生槍戰，嫌犯當場中彈身亡。為了安全起見，聖路易學區宣布當天所有學校全面對外封閉，並取消包括運動競賽在內的所有課後活動。

槍擊 警察 醫學

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