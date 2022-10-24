影／從陌生人墓碑發現食譜烤餅乾 網紅大讚：好吃得要死

示意圖。Photo by Todd Trapani on Unsplash

住在馬里蘭州塔科馬公園(Takoma Park)的33歲婦人蘿西‧葛蘭特，是按讚次數破450萬的抖音 (TikTok)網紅。一年多年，她從陌生人墓碑上發現刻有簡單敘述的食譜 ，根據食材回家成功烤出美味的擠花餅乾(spritz cookies)，後來便在全美各地墓園尋找食譜碑文，紀錄烹飪過程的視頻獲得網友熱烈迴響。華盛頓郵報報導，葛蘭特說照著食譜碑文做出來的餅乾「好吃得要死」。

葛蘭特第一次在陌生人墓碑上發現的餅乾食譜，除了寫出食材之外，並沒有烹飪步驟。她把食譜抄回家，去年10月用奶油、糖、香草精、蛋、麵粉、小蘇打、鹽，成功烤出美味的擠花餅乾。過去一年多裡，在墓園尋找墓碑食譜並回家烹飪，已經成為她的嗜好，也讓她獲得成就感。

她受訪時說：「烹煮這些食譜，讓我體會到死亡的另一層意義。」她表示：「這是紀念亡者的一種方式，慶祝他們的人生。」

葛蘭特表示，無意間在墓碑上看道食譜之前，從來沒聽過食譜會出現在碑文裡。不過，第一次做碑文食譜便成功，讓她出現使命感，覺得要尋找更多碑文食譜。

葛蘭特今年稍早取得馬里蘭大學(University of Maryland)圖書館及資訊科學碩士學位。為了修課需要，去年曾在華府特區 的美國國會公墓(Congressional Cemetery)實習。

報導指出，葛蘭特攻讀碩士期間，在一位教授鼓勵下創立抖音帳號，帳號名稱則為「幽靈檔案」(ghostly archive)。她說，在美國國會公墓實習之初，對於墓園並沒有太多了解，沒想到後來收獲甚多，「這是最棒的實習計畫，我從來沒料想到會如此開心」。

如今在抖音視頻的碑文食譜分享影片中，葛蘭特經常在結語中說：「又是一個好吃得要死的食譜。」