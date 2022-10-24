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華郵：以谷歌或臉書帳號登入第三方平台 檔案恐全外洩

記者顏伶如／即時報導
為了方便使用者登錄，不少軟體應用程式或網站首頁打出「以谷歌(Google)或臉書(Facebook)帳號登入」選項。華盛頓郵報報導，有網友只因按下「直接以谷歌帳號登入」的選擇，結果全部檔案都被陌生人取得。圖：pixabay
為了方便使用者登錄，不少軟體應用程式或網站首頁打出「以谷歌(Google)或臉書(Facebook)帳號登入」選項。華盛頓郵報報導，有網友只因按下「直接以谷歌帳號登入」的選擇，結果全部檔案都被陌生人取得。圖：pixabay

為了方便使用者登錄，不少軟體應用程式或網站首頁打出「以谷歌(Google)或臉書(Facebook)帳號登入」選項。華盛頓郵報報導，有網友只因按下「直接以谷歌帳號登入」的選擇，結果全部檔案都被陌生人取得。

報導指出，民眾如果在第三方平台看到「以谷歌或臉書帳號登入」選項，切記黃金準則是按下「不要」(No)。

以「以谷歌或臉書帳號登入」的手續看似方便，卻有檔案外洩的高度風險，或者在無意之間成為科技公司追蹤的對象。報導指出，如果民眾了解某些任意成立的網站均可透過臉書、谷歌帳號取得消費者大量個資，就會明白問題所在。

本月稍早，臉書曾經發布警告指出，約有100萬名用戶的個資可能落入400個惡意應用程式之手，資料外洩是因為使用者在第三方平台按下「以臉書帳號登入」選項的關係。華盛頓郵報報導，犯罪份子設立「「以臉書帳號登入」的假按鈕，讓民眾上當。

報導指出，一名華盛頓郵報讀者日前反應說，在求職網站iCIMS按下「以谷歌帳號登入」選項，原本只為了上傳履歷表時較為省事方便，不料卻讓網站取得讀取所有谷歌個人數位檔案的權限。

iCIMS科技長史密斯(Al Smith)則對華盛頓郵報發表聲明表示，並沒有在使用者上傳履歷表時，查看使用者谷歌檔案的其他資料。

谷歌發言人則說，使用者在「授權許可」(access permission)操作中，對於是否分享檔案資料擁有選擇權與控制權。華盛頓郵報報導，多少民眾真正花時間查看並實際理解文字細小的「授權許可」，是個未知數。

谷歌 臉書 華盛頓郵報

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