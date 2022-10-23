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魔鬼詩篇作者遇刺 經紀人透露失去一隻眼睛視力

中央社馬德里23日綜合外電報導
「魔鬼詩篇」作者魯西迪8月於紐約州一場文學活動被人刺傷，失去一隻眼睛的視力，還有一隻手也失去活動能力。(美聯社)
「魔鬼詩篇」作者魯西迪8月於紐約州一場文學活動被人刺傷，失去一隻眼睛的視力，還有一隻手也失去活動能力。(美聯社)

小說「魔鬼詩篇」作者魯西迪8月於紐約州一場文學活動被人刺傷，他的經紀人魏利在週末刊出的媒體專訪中表示，魯西迪失去一隻眼睛的視力，還有一隻手也失去活動能力。

法新社報導，75歲的魯西迪（Salman Rushdie）8月中旬出席紐約州一場文學活動時，被人刺傷頸部及腹部。

魯西迪隨後被送到附近一間醫院進行緊急手術，數週過後他的狀況有所好轉。

魏利（Andrew Wylie）向西班牙國家報（El Pais）提供魯西迪健康狀況的最新資訊：「他失去一隻眼睛的視力…脖子有3處嚴重傷口，一隻手因為手臂神經被切斷而無法動作，他的胸膛和軀幹還有大約15處傷口。」

他還提到，傷勢「相當嚴重…那是一次殘忍的攻擊」。

魏利不願透露魯西迪的下落，也不願透露他是否仍在醫院，但魏利說：「他會活下去的。」

魯西迪生於孟買的穆斯林克什米爾家庭，後來移居英國，擁有英、美雙重國籍。他因為寫出第4本小說「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）而長期面臨死亡威脅，有些穆斯林認為該書褻瀆先知穆罕默德。

這本書於1988年出版，陸續在許多穆斯林人口眾多的國家被禁。

刺傷魯西迪的24歲犯嫌馬塔（Hadi Matar）8月18日在紐約州短暫出庭聆訊時，對於自己被控的謀殺未遂和攻擊罪名拒不認罪。

魯西迪 紐約州 小說

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