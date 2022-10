南加橙縣1輕軌車站遭炸彈威脅 1男被逮捕

加州 南部橙縣 (Orange County)一名男子22日上午威脅炸彈攻擊一座輕軌車站,被警方逮捕。

綜合橙縣警察 局和ABC 7等當地媒體消息,當地時間22日上午8時50分左右,橙縣警察局調度員接到一名男子的電話,聲稱該縣拉古納尼格爾市(Laguna Niguel)一座輕軌車站將發生爆炸。

橙縣警察局發言人布勞恩說,這名男子在電話中稱將點燃爆炸裝置,在輕軌車站實施「有目的的破壞」。警方立即出動包括特殊武器和戰術小組(SWAT)、拆彈小組以及警探在內的大量警力趕到位於福爾貝斯路的車站。橙縣消防局也趕赴現場。

警方表示,該輕軌車站隨即被封閉,附近街道以及多家商場也被關閉。當天下午1時35分左右,嫌疑人被警方抓獲。

截至當晚,橙縣警方仍在進行調查,尚未透露是否在現場發現燃燒或爆炸裝置。

UPDATE: The man believed to be responsible for the threat has been taken into custody at the train station. Thank you @ocsdbombsquad @ocsdswat and our public safety partners @OCFA_PIO. We are working to complete the investigation and reopen the station as quickly as possible. pic.twitter.com/35ljcjCT1u