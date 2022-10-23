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南加橙縣1輕軌車站遭炸彈威脅 1男被逮捕

中新社／洛杉磯22日電
加州南部橙縣拉古納尼格爾市一座輕軌車站22日發生爆炸威脅，一男子被逮捕。（取材自推特）
加州南部橙縣拉古納尼格爾市一座輕軌車站22日發生爆炸威脅，一男子被逮捕。（取材自推特）

加州南部橙縣（Orange County）一名男子22日上午威脅炸彈攻擊一座輕軌車站，被警方逮捕。

綜合橙縣警察局和ABC 7等當地媒體消息，當地時間22日上午8時50分左右，橙縣警察局調度員接到一名男子的電話，聲稱該縣拉古納尼格爾市（Laguna Niguel）一座輕軌車站將發生爆炸。

橙縣警察局發言人布勞恩說，這名男子在電話中稱將點燃爆炸裝置，在輕軌車站實施「有目的的破壞」。警方立即出動包括特殊武器和戰術小組（SWAT）、拆彈小組以及警探在內的大量警力趕到位於福爾貝斯路的車站。橙縣消防局也趕赴現場。

警方表示，該輕軌車站隨即被封閉，附近街道以及多家商場也被關閉。當天下午1時35分左右，嫌疑人被警方抓獲。

截至當晚，橙縣警方仍在進行調查，尚未透露是否在現場發現燃燒或爆炸裝置。

橙縣 警察 加州

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