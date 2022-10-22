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銀行助馬斯克融資買推特 考量變數傳將持有債務

中央社紐約21日綜合外電報導
億萬富豪馬斯克。美聯社
億萬富豪馬斯克。美聯社

知情人士說，提供130億美元給億萬富豪馬斯克收購社群媒體推特公司（Twitter Inc）的銀行，放棄了向投資人出售債務的計畫，原因是這家公司的命運和虧損都存在不確定性。

路透社報導，消息人士說，這些銀行並未規畫依循慣例，組團聯合承銷債務，而是打算留在資產負債表上，等待投資人變得更有興趣。

這些銀行包括摩根士丹利（Morgan Stanley）、美國銀行（Bank of America）、巴克萊（Barclays）等，無一家願意置評。馬斯克（Elon Musk）和推特方面也尚未回覆記者提問。

馬斯克今年4月同意以440億美元收購推特，沒多久，聯邦準備理事會（Fed）就開始升息以對抗通貨膨脹。利率上升，以及經濟衰退的隱憂，使得投資人不願意碰有風險的貸款和債券。

阻止銀行銷售債務的另一個因素是不確定這項收購案是否能順利完成。

馬斯克先前指稱推特在垃圾帳號數量上誤導了他，一度想要放棄收購，近期才證實將履行承諾。德拉瓦州的衡平法院（Court of Chancery）本月初暫停兩造訴訟，讓雙方在10月28日前敲定這筆交易。

「華爾街日報」指出，如果交易未能如期完成，馬斯克與推特將於11月對簿公堂。這意味著銀行來不及向第三方投資人行銷債務，因為這通常需要數周時間。

知情人士說，馬斯克並未透露有關推特新的領導階層和商業藍圖的細節，許多債務投資人在得知更多相關消息之前，都持保留態度。

推特交易案的債務組合包含垃圾級貸款，由於公司承擔的債務數額龐大，因此風險很高，另外還有擔保債券和無擔保債券。

利率上升和更廣泛的市場波動已促使投資人遠離某些垃圾級債務。舉例來說，以美國銀行為首的華爾街各家銀行今年9月因支持美國思傑系統公司（Citrix Systems Inc）的融資收購而出售約45.5億美元債務，蒙受了7億美元損失。

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