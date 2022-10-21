401(k)退休存款上限 國稅局增至2.25萬 漲幅歷年最高

國稅局宣布提高401(K)退休存款的上限，增加2000元到2萬2500元之間，增幅創歷年紀錄。（美聯社）

國稅局(IRS)21日宣布，數以百萬計美國民眾401(k)退休帳戶每年存款上限，經過通膨調整之後，在2023年將比目前的2萬500元增加2000元，來到2萬2500元，創下歷年最高漲幅。納稅人每年可以放進個人退休帳戶(individual retirement account，IRA)的存款上限，則將從目前的6000元調高至6500元，這是6000元上限規定從2019年以來第一次獲調整。

逾50歲追加上限也調升

年滿50歲以上民眾，401(k)退休帳戶有追加存款上限(catch-up contribution)規定，目前每年最高存款上限為6500元，2023年將調高至7500元；IRA個人退休帳戶追加存款上限則沒有與通膨聯動，2023年依然維持在1000元。

雇主為勞工 提供的退休存款方案如果允許特殊稅後追加(special after-tax contributions)、自僱者(self-employed)如果擁有401(k)退休帳戶或簡易雇員退休金 (Simplified Employee Pension，SEP)計畫，2023年總存款上限則為6萬6000元，比今年提高了5000元。對於較為年長的勞工來說，加上追加存款上限的額度，2023年總存款上限漲為7萬3500元。

調高上限有利勞工儲蓄

調高退休帳戶存款上限，將是勞工儲蓄的好機會；為將近500萬名客戶管理退休帳戶計畫的投資管理公司先鋒集團(Vanguard)美國財富計畫研究部總監布魯諾(Maria Bruno)說，勞工現在多存一些錢，應該不至於覺得苦惱，到退休時能享受美好的結果。

先鋒集團2021年管理的退休存款計畫當中，14%客戶達到當時401(k)退休帳戶每年存款上限的1萬9500元(50歲以上民眾每年上限當時則為2萬6000元)。

2023年裡，納稅人為傳統IRA退休帳戶存款時，個人及報稅戶主(heads of household)年收入在7萬3000元至8萬3000元之間，存入金額申報抵稅(tax deduction)將逐漸減少(phased out)，夫妻合併報稅者家庭年收入在11萬6000元至13萬6000元之間，存入金額申報抵稅同樣也將遞減。

羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)方面，夫妻合併收入2023年若在21萬8000元至22萬8000元之間，個人及報稅戶主年收入13萬8000元至15萬3000元之間，存款金額抵稅將遞減。對於年收入高到超過抵稅門檻的納稅人來說，還是可以照樣為IRA個人退休帳戶存款，只是無法獲得省稅的好處。