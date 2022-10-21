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傳官員考慮對馬斯克交易進行國安審查 包含推特、星鏈

編譯林奇賢／綜合外電
知情人士透露，政府官員正在討論，當局是否應對馬斯克的一些交易進行國家安全審查，包含推特收購案。（路透）
知情人士透露，政府官員正在討論，當局是否應對馬斯克的一些交易進行國家安全審查，包含推特收購案。（路透）

彭博資訊引述知情人士報導，政府官員正在討論，當局是否應該針對馬斯克的一些交易進行國家安全審查，包括推特收購案以及SpaceX的星鏈衛星網路。

馬斯克最近威脅要停止提供星鏈聯網服務給烏克蘭，而他連發的好幾則推文內容，都被認為立場愈來愈親俄，致使美國政府官員日益感到不安，官員也關切參與收購推特計畫的外資成員。

知情人士透露，這項討論還在早期階段。美國政府和情報部門官員正在評估，手上有哪些工具，能允許聯邦政府評估馬斯克的旗下事業，其中一種可能性是透過規範「外來投資審查委員會」（CFIUS）的法規，評估馬斯克的交易和營運業務是否穎國安風險。

CFIUS會審查外國企業收購美國企業的交易，整個過程通常會涉及國務院、國防部和國土安全部等跨部會合作，目前還不清楚以CFIUS評估馬斯克的事業是否合法。

在馬斯克提議以440億美元收購推特的交易中，也有其他投資人參與，包含沙烏地阿拉伯的阿瓦里德（Alwaleed bin Talal）親王、由華人創立與營運的幣安、卡達主權財富基金。CFIUS能從這一點出發，進行審查。

馬斯克近來在推特上發表一些讓俄烏戰爭落幕的提案，並威脅停止無償提供星鏈網路給烏克蘭，這些言論讓歐美國家的官員感到失望，並獲得美國敵對國家的讚揚。馬斯克後來退讓，表示將繼續對烏克蘭提供星鏈衛星網路服務，並且由SpaceX負擔這項服務的成本。

馬斯克 推特 烏克蘭

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