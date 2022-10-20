加州的建設速度比中國慢了100倍 馬斯克：沒錯

天使投資人Balaji Srinivasan稱加州的建設速度比中國慢100倍，得到馬斯克留言回覆「沒錯」。（取自推特）

美國網民19日在推特抱怨加州 矽谷的建設力度不足，結果企業家、天使投資人Balaji Srinivasan回覆：「比起中國，加州的建設速度慢了100倍」。特斯拉 執行長馬斯克 也在評論區中附和道：「沒錯！」

True — Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2022

觀察者網報導，事情的起因，要從一名美國網民的暴怒開始說起。當時他自稱只在矽谷待了一個小時，就已經對那裡的基礎建設情況忍無可忍。

19日，企業家、天使投資人Srinivasan注意到了這條推文留言稱：「還不是因為法規禁止加州人在現實世界中建造。那能怎辦呢，你雲建造吧」。隨後，他又發布了一條推文，表示「大多數人沒有意識到，加州的建設不是比（世界上）最先進的技術慢了10%，而是慢了有100倍這麼多」。

至於「最先進的技術」是什麼，Srinivasan沒有直說，但發了4個中國「基建狂魔」案例，以對比美國基礎建設的發展遲緩。

他所舉的第一個例子是，2018年1月19日，1500多名工人同時上陣，福建龍岩火車站在9小時內完成大改造。市民們不過睡了一覺的功夫，龍岩站就完成大換血。

第二個例子是2015年的北京三元橋大修，工程僅用43小時，就在晚高峰6點前竣工，恢復通車。

Srinivasan還提到，當別國還琢磨著在陸地上建高鐵時，中國已經把高鐵建到了海上；還有中國房企運用模組組裝，在28小時內建成了一座10層樓高的公寓。

網民有人哀嚎：「不僅是加州，整個美國都是這樣！美國的建設速度太荒謬了，他們一直在修這座最多不過50米的橋。都快三年了，他們還在修」，「在美國，只是翻新下月台（還不是新建月台）就得不止一年。有時換個廂式電梯就得個把月」。

特斯拉創辦人馬斯克也在評論區中附和道：「沒錯！」早在2年前，他就在推特上轉發過「中國福建龍岩站改造」的影片，盛讚「中國在先進基礎設施上的發展要比美國快100多倍」。

當時馬斯克還在評論中對中美基建做了比較。他認為，美國基礎設施建設現在的表現一團糟。美國更高的安全和環境要求、勞動力成本只是一小部分原因，根本原因是「官僚主義的指數級增長、自私的諮詢行業在項目成本上的抽成，這使得成本最大化」。

有網民指出，馬斯克的特斯拉上海超級工廠，從工廠奠基到第一輛車交付僅用時11個月，沒有人比他更能體會什麼叫「中國基建」、「中國效率」。