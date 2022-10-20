社安金工作點數 將調為1640元換取1點

社安金工作點數(Work Credit)規定2023年將有調整，從1510元薪水換取點數1點的現行規定，改為1640元薪水才能換取一點。(Getty Images)

根據社會安全局(Social Security Administration，SSA)新聞稿，社安金 工作點數(Work Credit)規定2023年將有調整，從1510元薪水換取點數1點的現行規定，改為1640元薪水才能換取一點。

勞工 退休之後如果要領取社安金，必須達到一輩子累積40個工作點數的門檻，每人每年最多可以獲得4個點數。有工作收入者都需繳交社會安全稅，社會安全稅是計算工作點數的基準。

2022年現行規定為，勞工每1510元薪水可換取1點，因此年收入6040元即可獲得滿分4點，即使年收入超出甚多，一年裡以以換取點數仍以4點為上限。

社會安全局指出，工作點數是用來確認勞工是否符合領取社安金的基石(building blocks)。在2023年裡，勞工每賺取1640元工資，可換取工作點數1點，年收入6560元即可獲得4點。

理財網站GOBankingRates報導，勞工尚未達到終身40個工作點數之前若暫停上班，已經累積的點數將留在個人紀錄當中，日後回到職場即可繼續增加點數。

一般狀況下，勞工工作10年便可累積達到40個工作點數，但有兩種例外狀況允許沒有達標也能領取社安金，第一是有工作的納稅人過世，即使工作點數雖然沒有到達40點，配偶或子女可以領取福利 ，另一種狀況則是納稅人因為身體殘障無法工作，符合殘障福利的領取資格。