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新州公務員健保費暴增20% 納稅人埋單

編譯孫梁／即時報導
新州公務員的健保費明年調高逾20%， 州長墨菲對此事的處理引起不滿，增加的大部分費用最終將由納稅人承擔。（Getty Images)
新州公務員的健保費明年調高逾20%， 州長墨菲對此事的處理引起不滿，增加的大部分費用最終將由納稅人承擔。（Getty Images)

新澤西州健保理事會9月決定將公務員的健保費明年調高逾20%， 將衝擊財務吃緊的各郡市。州長墨菲與多個州工會組織達成協議，以降低少部分公務員在保費升高後的負擔，引來被排除在外的地方政府和勞工組織不滿，認為保費大漲將導致更高的房地產稅和地方政府裁員。

墨菲2月在州府支出計畫中，曾暗示公務員的保費增加可能高於正常水平，但沒有說明多少，增加的大部分費用最終將由納稅人承擔。

在墨菲3月提出的預算計畫中，用於州府現任和退休公職人員的保費爲36億8000萬元，比上一年多出4億5900萬元，增幅達14%。墨菲6月簽署預算法案時，這筆費用增加到37億9000萬元。

墨菲去年以來一直表示不會提高健保費，去年在預算計畫中說這是各方合作的結果，今年的預算計畫也沒有提到保費升高，直至7月才宣布將大幅提高保費，勞工組織、州議會和地方政府不滿一直被蒙在鼓裡。

州府表示，今年對保費的處理與以往一樣，正式出台前不與地方政府和州議會協商。州議會不滿墨菲政府的姿態，實際上州府今年2月就有計畫上調2023年的保費。眾議會預算委員會主席艾蓮娜．馬林(Eliana Marin)說，州府今年春季與州議會的預算談判不誠實。州參議會預算委員會主席薩羅(Paul Sarlo)則說，他的委員會對保費提高毫不知情。

關注州府預算的州議會立法服務辦公室(OLS)表示，墨菲的預算計畫提出後不久，他們就注意到公職人員的保費可能上漲，但州府沒有回答質詢。OLS表示，保費提高將使現任公職人員的支出比上年增加逾20%，達17億元。

墨菲與州工會組織的協議規定，公務員承擔的保費升幅將限制在3%，意味著大部分費用將由新州納稅人承擔。墨菲與工會組織的協議迄今沒有擴展到地方政府的公職人員，預計將只包括少部分公務員，在新州健保計畫涵蓋的80多萬名公務員隊伍中還不到10萬人。

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