通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

加州、夏威夷州及維吉尼亞州分別推出通膨紓困計畫，為符合資格的居民發放通膨紓困支票(Inflation Relief Checks)。(美聯社)

汽油變貴，食物價格不斷升高之際，加州 、夏威夷州及維吉尼亞州分別推出通膨紓困計畫，為符合資格的居民發放通膨紓困支票(Inflation Relief Checks)。

根據民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)宣布，大約2300萬名加州居民可以領到最高金額1050元的通膨紓困金 ，支票最快在10月便可收到。

加州稅務局(Franchise Tax Board，FTB)指出，符合資格的加州居民10月底前將可收到「中產階級退稅 」(Middle Class Tax Refund，MCTR)支票，今年底之前可望完成95%的「中產階級退稅」支票發放，發放形式為直接存入(direct deposit )或透過Money Network發送簽帳卡(debit card) 。

夏威夷州稅務廳表示，已於9月9日、9月13日以直接存入方式，分兩批為居民發放退稅，已於今年7月31日前已完成2021年度報稅的民眾，9月21日之前應該都已收到款項。退稅金額依據州民收入計算，個人年收入10萬元以下或夫妻合併收入20萬元以下可收到300元通膨紓困退稅，個人年收入10萬元以上或夫妻合併收入20萬元以上，每人收到通膨紓困金則為100元。

維吉尼亞州今年為州民提供單次通膨紓困金，個人報稅者可收到250元，夫妻合併報稅者可收到500元，但須在今年11月1日之前完成2021年度報稅。已於今年9月5日之前完成2021年度報稅的州民，10月31日之前將收到直接存入或維吉尼亞議會(Virginia General Assembly)寄發的紙本支票紓困退稅。