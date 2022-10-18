我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

國家衛生研究院11年研究：直髮膏成份恐致子宮內膜癌

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

記者顏伶如／即時報導
加州、夏威夷州及維吉尼亞州分別推出通膨紓困計畫，為符合資格的居民發放通膨紓困支票(Inflation Relief Checks)。(美聯社)
加州、夏威夷州及維吉尼亞州分別推出通膨紓困計畫，為符合資格的居民發放通膨紓困支票(Inflation Relief Checks)。(美聯社)

汽油變貴，食物價格不斷升高之際，加州、夏威夷州及維吉尼亞州分別推出通膨紓困計畫，為符合資格的居民發放通膨紓困支票(Inflation Relief Checks)。

根據民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)宣布，大約2300萬名加州居民可以領到最高金額1050元的通膨紓困金，支票最快在10月便可收到。

加州稅務局(Franchise Tax Board，FTB)指出，符合資格的加州居民10月底前將可收到「中產階級退稅」(Middle Class Tax Refund，MCTR)支票，今年底之前可望完成95%的「中產階級退稅」支票發放，發放形式為直接存入(direct deposit )或透過Money Network發送簽帳卡(debit card) 。

夏威夷州稅務廳表示，已於9月9日、9月13日以直接存入方式，分兩批為居民發放退稅，已於今年7月31日前已完成2021年度報稅的民眾，9月21日之前應該都已收到款項。退稅金額依據州民收入計算，個人年收入10萬元以下或夫妻合併收入20萬元以下可收到300元通膨紓困退稅，個人年收入10萬元以上或夫妻合併收入20萬元以上，每人收到通膨紓困金則為100元。

維吉尼亞州今年為州民提供單次通膨紓困金，個人報稅者可收到250元，夫妻合併報稅者可收到500元，但須在今年11月1日之前完成2021年度報稅。已於今年9月5日之前完成2021年度報稅的州民，10月31日之前將收到直接存入或維吉尼亞議會(Virginia General Assembly)寄發的紙本支票紓困退稅。

紓困金 退稅 加州

上一則

房費201元 他收1185…川普敲特勤局竹槓？恐涉自我圖利

延伸閱讀

新科諾貝爾經濟獎得主戴蒙：抑制通膨 Fed恐須升息至7%

新科諾貝爾經濟獎得主戴蒙：抑制通膨 Fed恐須升息至7%
巴黎14萬人抗議通膨 諾貝爾文學獎作家也上街

巴黎14萬人抗議通膨 諾貝爾文學獎作家也上街
紐森：加州新冠疫情緊急狀態 明年2月底終止

紐森：加州新冠疫情緊急狀態 明年2月底終止
加州新冠緊急狀態 擬明年結束

加州新冠緊急狀態 擬明年結束

熱門新聞

美國航空公司一架航班因乘客包裡的難聞氣味被迫掉頭。示意圖。(取材自ingimage)

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

2022-10-16 22:06
美國航空(American Airlines)。美聯社

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

2022-10-17 09:57
美國學士和碩士畢業生的起薪差距已連續五年縮小，讓研究所是否值得花錢的議題討論更加火熱。 （美聯社）

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

2022-10-14 09:07
曾拿下「美國偶像」19季亞軍威利史賓斯因車禍逝世。(取材自推特)

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

2022-10-12 23:12
芝加哥房客珊卓拉．科拉魯(左)涉嫌在10日凌晨殺死想將她驅離的女房東弗朗西斯．沃克(右)。(取自Fox 32電視畫面)

不滿被驅離 芝加哥女房客殺房東 屍體肢解藏冰箱

2022-10-13 21:37
伊恩颶風重創佛州，屋毀人亡，滿目瘡痍。(新華社)

颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

2022-10-14 11:12

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦
中共20大常委新名單 3名「60後」

中共20大常委新名單 3名「60後」
黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生
中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上