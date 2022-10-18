房費201元 他收1185…川普敲特勤局竹槓？恐涉自我圖利

圖為位在華府的川普飯店。路透

眾院 監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)調查報告指出，前總統川普 旗下事業向美國特勤局(US Secret Service)超收費用，其中某些住房開銷的收取價格為一般價碼的五倍。眾院監督暨改革委員會民主黨 籍主席梅隆尼(Carolyn Maloney)17日致函特勤局局長金柏莉‧齊特爾(Kimberly Cheatle)，要求提供特勤局以納稅人稅金曾經支付或繼續支付川普集團(Trump Organization)開銷的完整清單。

華盛頓郵報報導，眾院監督暨改革委員會民主黨籍主席梅隆尼致函特勤局局長金柏莉‧齊特爾指出，特勤局人員下榻川普飯店結果遭到敲竹槓收費，狀況令人引為憂心，前總統川普可能涉嫌自我圖利(self-dealing)，導致納稅人繳交稅金大量流入經營不佳的川普事業。

根據眾院監督暨改革委員會取得川普四年任期以及截至2021年9月為止的資料，川普集團(對於特勤局人員下榻川普飯店超收費用的案例至少有40次，其中包括一次特勤局為了幫川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)提供維安的飯店住宿費每晚1185元，但聯邦政府規定的住宿費卻是每晚201元。

眾院監督暨改革委員會調查指出，對於特勤局人員為川普及川普家人提供維安，川普集團收取飯店費用總計為140萬元，也就是140萬元納稅人稅金直接付給了川普企業。

梅隆尼在信中寫道，川普作為長期以來引發利益衝擊爭議，因此委員會有高度理由必須取得聯邦政府在川普事業開銷的所有付款清單。

華盛頓郵報報導，眾院監督暨改革委員會取得資料的內容，明顯與先前川普次子、川普集團執行副總裁艾瑞克‧川普(Eric Trump)的說詞不符。艾瑞克‧川普曾多次表示，川普集團對於特勤局人員飯店費用收取都是「成本價」，甚至「免費招待」或大幅折扣。

梅隆尼指出，川普卸任之後，特勤局持續付款給川普集團，費用可能嚴重超收的狀況令人憂心。她表示，委員會取得的資料並不包括川普佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)及新澤西州貝明斯特(Bedminster)川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)向特勤局的收費，也不包括川普及川普家人出國時停留在海外地區川普飯店的特勤局人員下榻開銷。