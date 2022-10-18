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眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

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眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

中央社／華盛頓17日即時報導
根據聯邦眾院新型冠狀病毒危機特別小組委員會17日公布的報告，前總統川普政府曾阻止衛生官員提供有關新冠疫情的正確資訊，目的是支持川普對疫情過度樂觀的看法。圖為川普10月8日出席競選活動。（美聯社）
根據聯邦眾院新型冠狀病毒危機特別小組委員會17日公布的報告，前總統川普政府曾阻止衛生官員提供有關新冠疫情的正確資訊，目的是支持川普對疫情過度樂觀的看法。圖為川普10月8日出席競選活動。（美聯社）

根據聯邦眾院新型冠狀病毒危機特別小組委員會今天公布的報告，前總統川普政府曾阻止衛生官員提供有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的正確資訊，目的是支持川普對疫情過度樂觀的看法。

法新社報導，疾病管制暨預防中心（CDC）高層告訴調查人員，川普幕僚曾脅迫疾管中心職員，並企圖改寫他們的報告，目的是讓防疫指引與時任總統川普公開淡化COVID-19疫情危機的立場一致。

報告說，川普政府官員「採取前所未見的行動，讓政治任命者介入出版過程及反駁疾管中心的科學報告，包括擬定相關評論文章和其他公開訊息，目的在直接打臉疾管中心調查結果」。

根據眾院新型冠狀病毒危機特別小組委員會（House Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis）公布的91頁報告，調查人員訪問了十幾名現任和前任疾管中心官員以及多名政府高層。

報告描述川普政府任命的衛生及公共服務部（HHS）官員如何設法接管疾管中心的「死亡率與發病率周報」（Morbidity and Mortality Weekly Report），並編輯或擋下他們認為可能對川普不利的文章。

川普政府官員曾試圖「更改內容、反駁或延遲發布」18份「死亡率與發病率周報」和1項衛生警報，至少有5次成功。

報告引述疾管中心一名通訊官員的話說，川普在衛生及公共服務部的盟友卡布托（Michael Caputo）出現「帶有脅迫意味的行為」，讓疾管中心人員「覺得受到威脅」。

疾管中心傳染疾病部門副主任巴特勒（Jay Butler）表示，卡布托不滿意他陳述的內容，指稱「太令人不安」，他之後就真的沒被要求回去做媒體簡報。

民主黨籍的特別小組委員會主席柯里本（Jim Clyburn）在聲明中說：「本特別小組委員會的調查顯示，前政府官員針對聯邦政府疫情因應，從事前所未見的政治干預行動，而這影響了公共衛生，背後目的是有利於前總統的政治目標。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，卡布托駁斥報告內容不實，「川普聘請我來傳達疫情的嚴重性，這就是我受聘的目的，我管理了一支400人團隊來做這件事」，還說他沒有告訴任何人相關簡報內容「太令人不安」。

共和黨批評這份報告偏頗，並表示如果他們在11月期中選舉奪回眾院或參院控制權，他們將進行自己的調查。

川普 疫情 眾院

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