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馬斯克堅稱不爭取 但歐美政府均考慮承擔星鏈服務費

編譯劉忠勇／即時報導
馬斯克透露，烏克蘭Starlink天線用戶端總計2萬5300具，但只有1萬630具有付費。（路透）
馬斯克透露，烏克蘭Starlink天線用戶端總計2萬5300具，但只有1萬630具有付費。（路透）

馬斯克堅稱不再尋求官方支應他所捐贈Starlink（星鏈）天線在烏克蘭的通信服務費用，但美國國防部仍在和他旗下的SpaceX討論支助的方式，而歐洲聯盟也開始考慮支付這筆資費。

現有在烏克蘭的Starlink天線一部分由SpaceX捐贈，另一部分由美國政府、西方盟國或透過集資來支應。但美國國防部目前並未承擔SpaceX在烏克蘭的服務費用。

美國國防部官員告訴華爾街日報：「我們正和SpaceX商討可提供什麼樣的協助，以國防部的立場來說，我們會持續配合烏克蘭國防部，支持他們衛信通信所需，以確保他們的部隊能有穩定通信。」

馬斯克已透過推特表明已撤回請求美國國防部分擔費用的要求，他周一進一步透露，烏克蘭Starlink天線用戶端總計2萬5300具，但只有1萬630具有付費。

一般來說，Starlink的硬體售價599美元，網際網路服務費每月110美元。馬斯克已表示，SpaceX每個月要花2000萬美元來維持在烏克蘭當地的服務。

另外，據英國金融時報報導，在馬斯克揚言不再為他捐贈的Starlink承擔服務費用後，歐盟外交事務最高代表 Joseph Borrel 已指示官員擬定穩定烏克蘭網際網路的辦法。

歐盟正在評估，是否和SpaceX協商一個正式的合約，並成立一個共同基金來支付馬斯克所捐贈Starlink的服務費用。歐盟也考慮其他的衛星選擇。

官員告訴金融時報：「之所以考慮由我們支付Starlink服務的辦法，是因為已在運作，目前已布建上萬具…和歐盟簽約可確保穩定。」

烏克蘭 國防部 SpaceX

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