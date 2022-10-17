才傳五角大廈擬為烏克蘭星鏈付帳 馬斯克卻撤回申請

SpaceX公司執行長、世界首富馬斯克。資料照片。(美聯社)

「Politico」17日引述兩名參與相關討論的美方官員說法報導，五角大廈正考慮為成了烏克蘭 生命線的星鏈（Starlink）衛星網路付帳。但提供星鏈服務的SpaceX 公司執行長、世界首富馬斯克 當天就在回覆新聞的推文表示，SpaceX公司已經撤回了資金的申請。

馬斯克接著推文，「確切地說，2萬5300具終端機被送到烏克蘭。但是，現在，只有1萬630具正在為服務付錢」。

To be precise, 25,300 terminals were sent to Ukraine, but, at present, only 10,630 are paying for service — Elon Musk (@elonmusk) 2022年10月17日

CNN就此事詢問美國國防部，兩名知情人士則表示，在馬斯克明顯變卦之前，五角大廈截至14日實際上已經同意SpaceX的請求，為烏克蘭政府與烏軍總司令新申請的持續服務出錢。

據報導，SpaceX提出的資金請求為2022年剩餘時間支付1.24億元，但不清楚最終同意的金額多少或條件是什麼。