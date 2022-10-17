挺川普華人劉濤涉販毒、洗錢3000萬 在維州被拘留

華人劉濤2020年9月持有貴賓證參加在西維州的川普造勢大會。(取自Instagram)

國家廣播公司(NBC)17日報導，一名支持川普 、曾在社群媒體「Instagram」上發出一張戴著印有「USA」紅色帽子照片，並以VIP身分出席川普2018年集會活動的中國公民劉濤 (Liu Tao)，因涉嫌經營販毒集團、洗錢、賄賂等案被美方拘留，目前羈押在維吉尼亞州亞歷山卓(Alexandria)，預計下周出庭聽證。

聯邦檢察官指控書指出，劉濤及另外五名中國公民自2008年起至今年9月止，涉嫌與拉丁美洲毒販進行毒品走私交易，所得款項在美購買大量物品，再運往中國，在當地黑市販售，所得款項，再以人民幣透過墨西哥 ，交給拉丁美洲的販毒集團，涉及累積金額高達3000萬元的洗錢案。

此外，劉濤也被指控意圖賄賂緝毒局(DEA)官員，以取得假護照；緝毒局官員透露，該局兩名偽裝成毒販的特工接近劉濤，向他表示「在國務院有人脈」，可協助取得假護照，每本15萬元；劉濤因此支付1萬元訂金，並匯入事實上是緝毒局帳戶的指定戶頭。

華人劉濤刑事照。(亞歷山卓警局提供)

由於劉濤政治立場鮮明，Instagram上有多筆支持川普的動態及照片，據悉他還曾與川普助手克林克(Joe Cinque)出席紐約及附近地區的多場活動，NBC因此針對劉濤是否對川普有政治獻金進行查核，發現目前沒有相關控罪；然而，如果劉濤確實曾對川普有任何政治性捐款，就違反了美國「外國公民不得捐贈政治獻金」的規定；目前白宮、川普陣營與克林克均未對劉濤被捕一事發布聲明。

劉濤目前羈押禁見，尚不清楚他是否聘請律師。

除劉濤外，同案起訴的被告還包括李希志(Xizhi Li，音譯，以下同)、陳堅興(Jianxing Chen)、李京燕(Jingyan Li)、陳嘉裕(Jiayu Chen)、吳勇(Eric Yong Woo)等五人，均為出生中國、現散居於紐約、加州、拉美各國的中國公民。

其中李希志被聯邦檢察官指控與墨西哥、哥倫比亞、瓜地馬拉等國毒販往來密切，並在瓜地馬拉經營賭場，作為他洗錢的基地及與拉美毒販碰面的場所；緝毒局官員表示，李希志透過他在邁阿密BBVA Compass銀行開設的帳戶進行洗錢與毒品交易，BBVA Compass對此沒有評論。