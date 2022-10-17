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「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

記者顏伶如／即時報導
美國航空(American Airlines)。美聯社
美國航空(American Airlines)。美聯社

YouTube網紅華森(Sydney Watson)上周在推特發文，抱怨三小時航程座位「被夾在兩個體重超標的胖子中間」。推文引起網路瘋傳，美國航空(American Airlines)則透過推特回應，顧客身材本來就有不同尺寸。華森對於美國航空的回覆表示不滿，周末期間表示將提出索賠。

華森10日在推特分享照片並寫道：「現在在飛航途中，我真的被夾在兩個有肥胖症的人中間。」她指出：「這是完全無法讓人接受的。」

華森在推文中寫道：「胖子想要胖，當然沒問題，可是我整個人被卡在中間，那就另當別論了。整整三小時，你的手臂就靠在我身上。」

華森推文發布後，立即引來正反兩極為應。有網友批評她沒必要使用激烈言論，也有網友支持她為爭取個人權益發聲。她在回覆網友留言時表示，當時曾詢問擁有親戚關係的兩位乘客是否願意與她換座位，以便兩人可以坐在一起，但得到的答案是「不要」。

在後續推文中，華森寫道，有肥胖症的人應該買兩個機位，「不然就別搭飛機」。她也寫道，空服員露出表示同情的表情，令她特別光火。

美國航空10日在推特回覆華森推文寫道：「我們的乘客身材本來就有不同尺寸與體型。我們很抱歉妳在旅程中感到不舒服。」

華森15日表示，發現美國航空可能違反自己訂定有關體重超標乘客的服務規則，「我為我說的話負責」。

她說，美國航空並未遵守自己訂定的體重超標乘客服務規定，因此將向航空公司要求某種程度的賠償。

推特 肥胖

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