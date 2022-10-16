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拜登的半導體禁令 在中企任職的美國高管左右為難

編譯陳律安／綜合外電
美國政府對中國祭出的半導體出口限制，讓在中企擔任高管的美國人員大受影響。歐新社
美國政府對中國祭出的半導體出口限制，讓在中企擔任高管的美國人員大受影響。歐新社

隨著拜登政府祭出新的半導體出口管制、禁止美國公民等人員協助中國研發先進晶片，在中國晶片產業身居要職的美籍人士將左右為難。

據華爾街日報（WSJ）檢視申報文件和公司官網，在16家上市的中國半導體公司中，至少有43名高層是美國公民。他們在公司位高權重，擔任執行長、副總裁或董事長。

申報文件顯示，這些美國籍的高階主管在前往中國晶片公司工作前，幾乎都曾在矽谷任職多年，在當地的晶片生產公司或半導體設備公司效力。以往這些人員的工作經歷，反映的是多年來人才的跨國流動。部分人士是受到中國「千人計畫」的「海外高層次人才引進計畫」等方案的吸引，而赴中國任職。北京當局在2008年推動「千人計畫」，以提高國內的研究水準。

商務部本月對中國祭出的半導體出口管制，涵蓋了一系列的晶片和晶片製造技術，這是華府迄今對中國科技產業的最大打擊。

令半導體業者感到意外的是，這項限制令同時也禁止美國人員協助中國研發或製造先進晶片，除非取得許可，目的是不讓美國的晶片技術外流。商務部對「美國人員」的定義，包括美國公民、取得永久居留權者、居住在美國的人員、及美國企業。

半導體業者說，中國北方華創和荷蘭艾司摩爾等數家業者，在釐清美方禁令的同時，已禁止美國人員從事受到美方限制的工作。

企業顧問業者Control Risks的全球風險和情報主管查莫羅說，美國限制中企延攬美國人才，重創中國將技術鏈升級的企圖。他說：「若沒有人才讓半導體技術發揮作用，這項技術就一文不值。」

對許多擔任中企高層的人員來說，美方的新規定可能將迫使他們在事業或美國公民身分（或永久居留權）間抉擇。

晶片 美國公民 千人計畫

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