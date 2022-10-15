加州連環殺人嫌犯落網 警：他仍在獵殺中

加州連環殺人案嫌犯，43歲的韋斯利．布朗利（Wesley Brownlee），是士德頓市的居民。（美聯社）

東灣士德頓警方和市政府官員周六（15日）宣布，逮捕了與士德頓系列殺人案有關的嫌疑人，該系列殺人案近日已傳遍了這個加州 城市，乃至成為全美國的頭條新聞。在這些致命的連環殺人案中，共有六人遭槍擊 死亡，另一人受傷。受害人六人在士德頓，一人在屋崙，作案時間最早可追溯到2021年。

警方本月早些時候說，所有這些槍擊案都與同一件武器有關。被拘留的嫌犯確認為43歲的韋斯利-布朗利（Wesley Brownlee），是東灣士德頓市的居民。當局周六下午在士德頓警察 局總部舉行的新聞發布會上說，他是在凌晨2點左右被捕的。

「該案目前仍然在積極調查中。」警察局長麥費登（Stanley McFadden）說，警察是在通宵監跟蹤視後，實施了逮捕行動。麥費登說，「我們確信，我們阻止了另一起殺人事件。」他說，警察看到布朗利穿著深色衣服，脖子上戴著口罩，與其中一起殺人案中的視頻監控錄像相似，被捕時可能正計畫再次作案。麥費登局長稱，被捕時「他正在獵捕之中」。麥費登說，士德頓市的無家可歸者晚上可偶安睡覺了。

警局長將此案的突破，歸功於 「社區線索和良好的傳統警察行動」。 麥費登說，逮捕行動開始後，一個監視小組在布朗利開車時跟蹤他，觀察他的行為模式，然後啟動交通攔截實逮捕。警方在獲得搜查令後，還搜查了他的家。

不過，警方目前仍然不清楚，為什麽受害者會成為嫌犯殺人的目標：沒有人被搶劫或毆打，並且士德頓的五起殺人案都發生在相距幾平方英哩之內。在一些犯罪案件中，嫌疑人被描述為5英尺10英寸到6英尺，身著深色衣服，戴著黑色帽子，被看到以均勻的步幅和直立的姿態行走。

第一起致命的槍擊案，是2021年4月在屋崙發生的。幾天後，一名婦女在士德頓被打傷。警方說，時間過去一年多之後，在今年7月8日至9月27日期間，在士德頓連續發生了五起殺人事件，都在方圓幾平方英哩的範圍內。

嫌犯將於下周二出庭。聖荷昆縣地檢長表示，地檢處已起動調查和指控。

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）在一份書面聲明中表示，感謝士德頓警察局和執法機構的工作，將全力支持地檢處的調查。「由於多方合作，士德頓及全加州人都知道，嫌疑人現在已被拘留，他們會感到欣慰。」

警方懸賞12萬5千美元徵集可導致逮捕的信息，但目前還不清楚是否有人會領取這筆獎金。

2021年4月10日凌晨4點15分左右，屋崙市39歲的塞拉諾（Juan Vasquez Serrano）成為第一起殺人案的目標。根據阿拉米達縣驗屍官局的說法，他被射殺了多次，目前還不清楚他被殺時是否是獨自一人。

第二起槍案受害人大難不死，這位46歲的士德頓婦女告訴調查人員，2021年4月16日凌晨3點20分左右，她在自己的帳篷裏，聽到外面有人走動。當她出來查看時遭到莫名的槍擊，她最終被搶救過來。

聖荷昆縣驗屍官辦公室確認，另外幾起奪命槍擊案都發生在士德頓，死者包括：

35歲的伊歐（Paul Yaw），7月8日遭槍擊死亡。

43歲的德布迪（Salvador Debudey Jr），8月11日被槍殺。

21歲的羅德里格茲（Jonathan Hernandez Rodriguez）的案件，發生在8月30日。

52歲的克魯茲（Juan Cruz）則是在9月21日中彈死亡。

54歲的洛佩茲（Lawrence Lopez Sr.）9月27日死亡，目前所知這是最近的一宗。

彈道學調查結果顯示，第二和第三名死者之間相隔448天。此後受害者之間的時間差距迅速縮小。相隔的時間分別34天，然後是19天，然後只有6天，死亡人數隨之增加。