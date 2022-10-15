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裴洛西訪金山方李邦琴農場 讚令人鼓舞

記者張曼琳／舊金山即時報導
裴洛西與員工、社區領袖進行交流。（記者張曼琳／攝影）
裴洛西與員工、社區領袖進行交流。（記者張曼琳／攝影）

聯邦眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）15日上午，訪問「方李邦琴社區農場（Florence Fang Community Fram）她在方李邦琴等一行人的陪同下，參觀農場工作並與員工、社區領袖進行交流，也感謝方家一路以來對社區的貢獻。

裴洛西在場致詞表示：「這裡（農場）的一切令人感到鼓舞，」她感謝方李邦琴幾十年來，對社區的貢獻和對她工作的支持，還讚揚方李邦琴的兒子方以代（Ted Fang）在與艾滋病、肝炎相關的醫療保健和食物健康問題，走在社區最前沿。裴洛西表示，仍記得8年前，在此參加農場的動土儀式。不禁感謝8年來，各位員工、青年義工為農場做出的工作。還表示，方李邦琴為華裔社區的榜樣，透露她與方家的淵源頗深，曾經在選舉中為方李邦琴的長子方以偉（James Fang）背書，並再次感謝方家對社區的健康、團結做出的傑出貢獻。

方李邦琴也致詞感謝所有農場的志願者、藝術家和支持者們。她表示如果沒有大家的支持和工作，「農場無法像今天這樣成長，」她還讚揚裴洛西的工作，感謝她的來訪，認為這充分展現出裴洛西對民眾和社區的「大愛」。

根據一封書面聲明，「方李邦琴社區農場」為舊金山最大的社區農場，也是唯一在美國農業部註冊的社區農場。致力於服務灣景區（Bayview）居民面臨的食物危機，將不同世代、不同族裔的多樣飲食方式相結合，並分享中國移民帶來的傳統耕種、烹飪、飲食等生活方式，開發當地食品系統。

裴洛西在場致詞表示，農場的一切令人感到鼓舞，並感謝方李邦琴的工作。（記者張曼琳／...
裴洛西在場致詞表示，農場的一切令人感到鼓舞，並感謝方李邦琴的工作。（記者張曼琳／攝影）
她在方李邦琴等一行人的陪同下，參觀農場工作，農場員工正向她介紹，有關南瓜的種植。...
她在方李邦琴等一行人的陪同下，參觀農場工作，農場員工正向她介紹，有關南瓜的種植。（記者張曼琳／攝影）
裴洛西和在場嘉賓合影留念。（記者張曼琳／攝影）
裴洛西和在場嘉賓合影留念。（記者張曼琳／攝影）
裴洛西對小朋友的鮮花，表現尤為驚喜。（記者張曼琳／攝影）
裴洛西對小朋友的鮮花，表現尤為驚喜。（記者張曼琳／攝影）
現場亞裔小朋友向裴洛西鮮花，感謝她的到來。（記者張曼琳／攝影）
現場亞裔小朋友向裴洛西鮮花，感謝她的到來。（記者張曼琳／攝影）
聯邦眾院議長裴洛西 （中）、方李邦琴（右二）、裴洛西的兒子Paul Pelosi...
聯邦眾院議長裴洛西 （中）、方李邦琴（右二）、裴洛西的兒子Paul Pelosi（右一）和方李邦琴的兒子方以代（左二）和Sean Fang（左一）（記者張曼琳/攝影）

裴洛西 眾院 舊金山

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