裴洛西訪金山方李邦琴農場 讚令人鼓舞

裴洛西與員工、社區領袖進行交流。（記者張曼琳／攝影）

聯邦眾院 議長裴洛西 （Nancy Pelosi）15日上午，訪問「方李邦琴社區農場（Florence Fang Community Fram）她在方李邦琴等一行人的陪同下，參觀農場工作並與員工、社區領袖進行交流，也感謝方家一路以來對社區的貢獻。

裴洛西在場致詞表示：「這裡（農場）的一切令人感到鼓舞，」她感謝方李邦琴幾十年來，對社區的貢獻和對她工作的支持，還讚揚方李邦琴的兒子方以代（Ted Fang）在與艾滋病、肝炎相關的醫療保健和食物健康問題，走在社區最前沿。裴洛西表示，仍記得8年前，在此參加農場的動土儀式。不禁感謝8年來，各位員工、青年義工為農場做出的工作。還表示，方李邦琴為華裔社區的榜樣，透露她與方家的淵源頗深，曾經在選舉中為方李邦琴的長子方以偉（James Fang）背書，並再次感謝方家對社區的健康、團結做出的傑出貢獻。

方李邦琴也致詞感謝所有農場的志願者、藝術家和支持者們。她表示如果沒有大家的支持和工作，「農場無法像今天這樣成長，」她還讚揚裴洛西的工作，感謝她的來訪，認為這充分展現出裴洛西對民眾和社區的「大愛」。