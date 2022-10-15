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國會暴亂調查委員會通過傳喚 消息人士：川普考慮出席

編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普。（美聯社）
美國前總統川普。（美聯社）

聯邦眾院國會暴亂特別調查委員會13日舉行可能是期中選舉前最後一場聽證會，9名委員投票一致通過傳喚前總統川普。有消息人士向媒體透露，川普正考慮出席作證，甚至喜歡這個點子。

接近川普的消息人士14日向衛報證實，他可能選擇出席眾院特別調查委員會。報導指出，這樣的露面將造成一場史無前例的高風險政治事件。

另一位接近川普的消息人士則在眾院特別調查委員會一致投票通過傳喚後就告訴福斯新聞數位台（Fox News Digital），川普「喜歡作證的主意」，稱川普要是遵守傳票與作證，將「談到選舉有多腐敗，委員會有多腐敗，波洛西怎麼沒有召集國民兵，即川普在（國會暴亂事件）3天前的2021年1月3日強力建議她做的事情」。

這位消息人士指出，目前尚不清楚川普是否真的會出席特別調查委員會作證，但強調他「喜歡這個主意」。

衛報指出，如果川普拒絕遵守眾院特別調查委員會發出的傳票，也有可能被控犯下藐視國會，但這似乎不太可能發生。考慮到川普身為前總統、共和黨實際領袖與可能的2024年總統候選人等身分，再加上期中選舉逼近，要是共和黨奪回眾議院多數，國會暴亂特別調查委員會十有八九將被解散。

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