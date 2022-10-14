俄勒岡州長選情告急 民主黨票倉40年首見「三強鼎立」

俄勒岡州州長選舉選情激烈，民主黨籍候選人提娜‧科特克(圖)選情告急，拜登總統14日下午專程前往俄州輔選，希望拉抬科特克的選情。(美聯社)

俄勒岡州 向來是西岸自由派堡壘，民主黨 享有極大優勢，自從1980年代初期以來就不曾出現共和黨 籍州長；但此次州長選舉呈現「三強鼎立」局面，民主黨候選人並無篤定當選的優勢。選務單位下周將開始寄出通訊選票給選民，這次期中選舉選情最激烈的州長選舉中，意外地包括了俄勒岡州，以致拜登總統14日下午專程前往俄州，為民主黨籍候選人提娜‧科特克(Tina Kotek)輔選，以拉抬選情。

前任民主黨籍州參議員蓓西‧強生(Betsy Johnson)以無黨派身分參選，讓這次俄勒岡州州長選舉出現變數。強生的目標是成為近百年來第一位無黨籍俄勒岡州州長。現任民主黨籍州長凱特‧布朗(Kate Brown)受任期限制，屆滿之後將卸任。

強生民調支持度有二位數以上，民主黨稱她在攪局，擔心她出馬將導致民主黨候選人、前任州眾議會議長提娜‧科特克票源遭瓜分，讓共和黨候選人漁翁得利而勝出。

國際運動品牌耐吉(Nike)共同創辦人奈特(Philip Knight)至少捐給強生競選團隊375萬元，近幾周則捐出100萬元給共和黨候選人克莉絲汀‧德拉珊(Christine Drazan)。

根據多項民調，科特克與德拉珊支持度不相上下，強生緊追在後，引起白宮注意。拜登總統14日晚間抵達波特蘭，為民主黨候選人拉票，並呼籲選民要全力支持科特克。拜登這趟為期三天的美西之旅，行程還包括科羅拉多州及加州。

長久以來都是民主黨鐵票倉的俄勒岡州，共和黨候選人竟在這次州長選舉可能脫穎而出，讓共和黨連忙抓緊機會。「共和黨州長協會」(Republican Governors Association，RGA)上周在俄勒岡州砸下150萬元經費為德拉珊助選。

俄勒岡州州長選舉如今被評估為五五波，選情與向來屬於搖擺州(swing state)的威斯康辛州一樣。政治立場趨於保守的堪薩斯州，現任民主黨籍州長蘿拉‧凱利(Laura Kelly)角逐連任，共和黨籍對手為州檢察長史密特(Derek Schmidt)。