受困國會暴亂畫面再曝光 裴洛西：想把川普揍昏在地

最新公布的視頻顯示，去年1月6日國會暴亂當天，受困的眾院議長裴洛西說，她巴不得總統川普到國會，她想揍他一頓。(美聯社)

最新公布的錄影檔案顯示，去年1月6日國會暴亂當天，眾院 議長裴洛西 說，巴不得川普 到國會，她想揍昏他。

裴洛西的女兒亞歷山卓(Alexandra Pelosi)是紀錄片製作人，她為HBO拍攝的有關影片13日國會調查委員會第九次公證會上播出，其中一段捕捉到媽媽對川普在白宮講話的反應。「告訴他，如果他來(國會)，我們就到白宮去」。

影片也顯示，裴洛西的幕僚長麥卡洛夫(Terri McCullough)告訴她，暴亂群眾開始往國會聚集，川普也想加入「示威」隊伍，特勤人員以無法保證他安全為由，勸他不要去，「目前是這樣，他不會來，但情況隨時可能改變」。

裴洛西對幕僚說，「我倒希望他來呢，我想把他揍昏在地，這是我的場子，我一直在等候這麼一刻。對亂闖國會地盤的人。我要把他揍昏過去，然後去坐牢，快樂坐牢去」。

CNN播出幾段錄影，和聽證會上播出的類似，描述暴亂群眾浩浩蕩蕩衝進國會時，裴洛西等國會領袖慌張求救的情況。他們紛紛打電話請各州州長、代理國防部長和代理司法部長，請他們趕緊派員前來平亂。

當天下午3時，參院少數黨領袖舒默和裴洛西在辦公室坐在一起，舒默說他要打電話給代理國防部長米勒(Christopher Miller )，兩人用舒默的折疊式手機打電話給米勒，請他派「大量兵員」前來解圍。

裴洛西也打給維吉尼亞州長諾譚(Ralph Northam)，問他是否可把該州的國民兵部署到國會來。她說她和眾院少數黨黨鞭霍耶(Steny Hoyer，共和黨─馬里蘭州)也向馬州州長霍根提出同樣的要求。兩人也打給代司法部長羅森(Jeffrey Rosen)，請他拜託川普安撫暴亂群眾，叫他們離開國會。