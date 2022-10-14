6% 紐約州長民調差距再縮…女性挺霍楚 李修頓男性中領先

紐約州長支持度展示明顯性別差異，李修頓在男性選民中領先霍楚4%。（記者張心／攝影）

繼昨日(13日)馬里斯特公共輿論研究所(Marist Institute for Public Opinion)公布的民調 顯示，在確定要投票的選民中，現任州長霍楚 (Kathy Hochul)領先共和黨挑戰者李修頓(Lee Zeldin)8%之後，14日又一獨立民調機構Schoen Cooperman Research統計指出，兩人差距縮小為6%，且支持率存在明顯性別差異。

根據Schoen Cooperman Research統計顯示，霍楚目前以50%比44%的優勢小幅領先李修頓。「這是一場膠著而激烈的競爭」，曾為前總統柯林頓(Bill Clinton)和前市長彭博(Mike Bloomberg)擔任民意調查員的該機構創始人肖恩(Doug Schoen)表示，如果中期選舉中，現任總統拜登不受歡迎時，搖擺的選民更容易做出「脫離當前總統所在的執政黨派」的決定。

肖恩也指出，霍楚和李修頓的支持者群體表現出明顯的性別差異。譬如，霍楚在女性選民中的支持度高出李修頓15%（54%比39%），李修頓在男性選民中領先霍楚4%（49%比45%）。

同馬里斯特公共輿論研究所展示的結果類似，二人的支持率也擁有明顯的地域差異。在深藍營的紐約市，霍楚以較大的優勢領先李修頓26%（59%比33%）；但在城市的郊區，李修頓領先7%（52%比45%）；紐約上州 的情況則以李修頓的48%比霍楚的46%基本持平，其中霍楚的選票主要來自於水牛城(Buffalo)。

在調查中，選民們相信霍楚會在墮胎、可負擔的醫療保健和K-12公立教育問題上處理妥當；同時，選民們也普遍認為，李修頓在控制犯罪、減免稅收和政府開支上面頗具優勢。