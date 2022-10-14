颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

伊恩颶風重創佛州，屋毀人亡，滿目瘡痍。(新華社)

伊恩颶風 (Hurricane Ian)重創佛羅里達州，房屋受損或全毀的民眾紛紛向保險 公司申請理賠。紐約時報報導，這場風災讓佛州 房地產市場與保險市場雙雙受到威脅，若以相同幣值計算，伊恩颶風的保險理賠總額約是1992年安德魯颶風(Hurricane Andrew)的一倍，氣候變遷讓房屋保險成本大幅增加，如此趨勢將讓勞工階級與中產階級的買房經濟壓力升高，未來佛州恐怕只有「超級有錢人」(Super Rich)才住得起。

根據風險評估機構RMS計算，伊恩颶風在佛州留下嚴重災情，房屋保險損失總額約670億元，這個數字還不包括洪水保險(flood insurance)。2005年的卡翠納颶風(Hurricane Katrina)是美國史上損失金額最高的天然災害，從保險理賠來看，伊恩颶風殺傷力直逼卡翠納颶風。

報導指出，佛州史上保險理賠損失最慘重的風災為1992年的安德魯颶風，若以以相同幣值計算，如今伊恩颶風保險理賠總額約是安德魯颶風的一倍。安德魯颶風之後，某些保險公司因為嚴重虧損而破產，其他保險業者則選擇退出佛州市場。

紐約時報分析，氣候變遷讓颶風以及其他天然災害破壞力越來越強，房屋保險成本因此節節升高，一般消費者變得無力負擔。暴風雨、洪水、野火猛烈肆虐的案例，近年來發生於路易西安納州、加州等地，許多保險公司因此選擇離開當地市場。

成長於佛州、專門研究氣候變遷如何影響保險市場與房地產市場的荷蘭台夫特理工大學(Delft University of Technology)教授泰勒(Zac Taylor)指出，如果一直在高風險區域蓋房子，就不能假設房屋保險能夠以負擔得起的保費計算。

伊恩颶風為佛州保險市場與房地產市場帶來的連環影響為：如果沒有房屋保險，銀行將拒絕核准貸款，在無法取得貸款的情況下，許多希望買房的民眾，將無法實現購屋願望；買家變得越來越少，房價將因此下跌，新建案開始縮水，甚至停止。

泰勒指出，如果要擁有健全的房貸市場，前提是要有私人保險市場，「從長遠角度來看，勞工階級與中產階級民眾，還能在佛州買得起房子嗎？」