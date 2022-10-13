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川普自創社媒Truth Social 獲Google批准上架

中央社舊金山12日綜合外電報導
Google宣布，前總統川普自創的社群媒體應用程式（App）Truth Social，獲准在Google Play商店上架。(路透)
Google宣布，前總統川普自創的社群媒體應用程式（App）Truth Social，獲准在Google Play商店上架。(路透)

Google昨天宣布，前總統川普自創的社群媒體應用程式（App）Truth Social保證符合平台的有害內容審核標準後，已獲准在Google Play商店上架。

法新社報導，川普在2021年國會大廈暴動後被禁止使用推特（Twitter），之後推出這款App，但由於缺乏審核用戶自創內容（包括暴力威脅）的有效系統，這款App先前一直未獲Google Play商店批准上架。Google Play商店為Android智慧型手機提供App內容。

Google表示，如今Truth Social已完成更新，以配合禁止發布反感貼文的政策，同時也設立了通報、刪除不適當內容並封鎖濫用者的有效系統。

Google發言人告訴法新社，「應用程序只要符合我們的開發者指南，包括可以有效審核用戶自創內容和刪除煽動暴力等令人反感的貼文，就可以在Google Play商店上架。」

Truth Social可在其網站或Google線上商店以外的其他線上平台提供其App。

川普媒體科技集團（Trump Media and Technology Group，TMTG）執行長透過聲明表示，「很高興能與Google合作，在他們的協助下，我們終於可以把Truth Social帶給所有美國人，無論他們使用什麼設備。」

TMTG於本月稍早宣布，使用韓國三星智慧型手機的美國用戶現在可以使用Truth Social應用程式。三星手機有其專屬App商店。

根據市場調研機構Counterpoint的數據，在美國智慧型手機市場中，三星的市占率約為30%。

Google 智慧型手機 App

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