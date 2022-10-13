我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

影／北京掛反習布條抗議者被捕 王丹：新坦克人

82歲億萬富豪狄托將再上太空 偕亞裔妻報名SpaceX月球之旅

中央社華盛頓12日綜合外電報導
億萬富翁狄托(右)計畫和妻子一起參加SpaceX前往月球的旅程。(美聯社)
億萬富翁狄托(右)計畫和妻子一起參加SpaceX前往月球的旅程。(美聯社)

美國億萬富翁狄托（Dennis Tito）12日宣布，他計畫未來和妻子一起參加太空探索科技公司（SpaceX）前往月球的旅程。狄托於2001年成為史上首位自費進行太空旅行的人類。

法新社報導，這趟旅程將在世界首富馬斯克（Elon Musk）的SpaceX公司完成「星艦」（Starship）太空船火箭原型機開發工作，且完成首次商業飛行後才會進行。

82歲的狄托今天在電話中告訴記者：「自從我的第一趟太空飛行後，我一直對太空及太空帶給全人類的可能性充滿熱情，這引領我參與此次任務。」

在為期一周的任務中，「星艦」將在距離月球表面大約200公里的範圍內飛行，最後返回地球。

狄托沒有透露他和妻子明子（Akiko Tito）花了多少錢在這趟旅程上，但表示還有10個座位可開放其他人報名。

2001年狄托斥資2000萬美元乘坐俄羅斯火箭飛往國際太空站（International Space Station），這預示著太空旅遊的時代到來。

身為受訓過的航空及航太工程師，狄托1960年代曾在國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）工作，隨後於1972年創立提供投資管理服務的威爾夏公司（Wilshire Associates）。

出生日本的明子曾是系統工程師，後來轉戰金融產業並於1995年搬到紐約，她表示：「我希望人們知道，他們可以做任何想做的事。無論你的年齡、種族或性別，永遠都不嫌晚。」

路透報導，馬斯克的雄心壯志是運用「星艦」將人類及貨物送上月球和火星，但SpaceX至今尚未宣布星艦的發射日期。

但馬斯克曾說，他的目標是最快在下個月將「星艦」首次送入軌道。

太空 馬斯克 SpaceX

上一則

類人腦細胞成功植入幼鼠腦部 史丹福研究觀察人腦發展

延伸閱讀

馬斯克特區說 邱國正：國軍不買特斯拉

馬斯克特區說 邱國正：國軍不買特斯拉
邱國正抵制特斯拉 馬斯克會在乎嗎？

邱國正抵制特斯拉 馬斯克會在乎嗎？
1瓶100美元 馬斯克推「燒焦頭髮」香水 可用狗狗幣付款

1瓶100美元 馬斯克推「燒焦頭髮」香水 可用狗狗幣付款
馬斯克「特區說」綠委喊抵制特斯拉 蘇貞昌：無此計畫

馬斯克「特區說」綠委喊抵制特斯拉 蘇貞昌：無此計畫

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

2022-10-07 11:02
6日在賭城持刀傷人的嫌犯Yoni Barrios。(美聯社)

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

2022-10-07 09:35
美國史丹福大學一名女子7日竟被「強行拖入」校園大樓的地下室內性侵，成為該校近幾個月發生的第2起性侵事件。圖為示意圖。（美聯社）

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

2022-10-10 00:21
來自瓜地馬拉的巴里奧，身分非法，6日在拉斯維加斯賭城，以刀連刺死兩名歌舞女郎。圖為巴里奧7日在法院過堂。(美聯社)

「被嘲笑洩憤」無證客賭城隨機捅人 2死6傷

2022-10-08 20:57
加州包括一名八個月大的女嬰、她的父母和叔叔在內的一家四口，3日在家族經營的卡車公司遭持槍綁架，四人屍首5日在加州中部小鎮附近的農場果園被人發現。圖為警方公布遇害的四人照片。（美聯社）

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

2022-10-06 23:46
社安署定13日公布2023年社安金的生活成本調整(COLA)，預計將調高9%，為40年來最大漲幅。（Getty Images）

社安金明年漲幅估達9% 400萬兒童也受惠

2022-10-10 22:27

超人氣

更多 >
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
房貸利率飆…麻州夫妻買房沒能住 每月還要多花1800元

房貸利率飆…麻州夫妻買房沒能住 每月還要多花1800元
習近平治下 中國經濟墜入痛苦10年

習近平治下 中國經濟墜入痛苦10年
「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲
拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜