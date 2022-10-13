一家五口參加國會暴動 父母被判坐牢兒女居家監禁

德州男子孟恩(左起)、妻子唐恩與兩名女兒。(取自德州蘭德爾郡監獄)

來自德州 的一家五口由於2021年1月6日國會暴動當天闖入國會大廈，12日同時被判刑。華府特區 美國聯邦區域法院法官霍維爾(Beryl Howell)宣判時，譴責德州男子孟恩(Thomas Munn)與妻子唐恩‧孟恩(Dawn Munn)把兒女帶到華府，意圖推翻2020年大選結果，其中包括1名未成年孩童。

根據法院紀錄，來自德州柏格爾(Borger)的孟恩一家人，2021年1月6日國會暴動發生時，是第一波闖入國會大廈的暴徒成員；孟恩一行從遭到敲破的窗戶爬進國會大廈，從地下室轉往遊客接待中心，然後進入參議院會議大廳。

霍維爾宣判裁決時，譴責孟恩夫妻把8名兒女當中的4人帶到華府參加國會暴動，意圖推翻2020年總統大選結果，4名隨行兒女當中有3人已成年，另1人是未成年孩童。

唐恩‧孟恩向法官指出，從德州跑到華府，目的是想要找到2020年大選是否公正的解答。她說：「我在尋找有人可以拿出證據來，讓我知道我們的選舉是安全無虞的。」她也說，如果選舉不能做到安全，國家就無法存在，「因為這是一個建立於人民聲音的國家」。

對於唐恩‧孟恩的辯護理由，霍維爾表示，如此說詞不代表使用暴力是有道理的。

孟恩則在法庭上表示，過去對於參與政治並無興趣，「可是我一直看到新聞報導，於是覺得必須把意見表達出來」。

根據檢方調查，國會暴動發生之前，孟恩曾在社群網站 發文，鼓勵其他民眾一同前往華府於2021年1月6日集結。國會暴動發生後，孟恩則在社群網站分享進入國會大廈內部的發文。

孟恩夫妻均被霍維爾判處坐牢14天，3名兒女則獲判緩刑及居家監禁。

3名兒女當中年紀最長的克莉絲蒂‧孟恩(Kristi Munn)被判緩刑及居家監禁90天。霍維爾宣判刑期時說，克莉絲蒂‧孟恩已經是育有3名子女的母親，應該有能力判斷正在參與犯罪活動，應該足以做出正確決定，不要闖入國會大廈的決定。克莉絲蒂‧孟恩12日在法庭上說：「我真希望當時能夠三思而後行。」她也表示，自己應該以身作則才對，成為弟弟與妹妹的好榜樣。

喬許‧孟恩(Joshua Munn)童年時期因為患有疾病而一度癱瘓，成為身心障礙人士。霍維爾宣判刑期時說，唐恩‧孟恩不但身為母親，還是護士，卻逼迫行動不便的兒子參加1月6日的抗議遊行。