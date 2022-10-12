紐時：非英語不實訊息社群平台流竄 亞裔選民恐受影響

期中選舉即將來臨，以非英語傳播的不實訊息，正在各大社群平台流竄，越來越多事實查核團體正努力對抗這波假資訊風潮。圖：pixabay

紐約時報12日報導，期中選舉即將來臨，以非英語傳播的不實訊息，正在各大社群平台流竄，越來越多事實查核團體正努力對抗這波假資訊風潮；亞美司法公義促進會(Asian Americans Advancing Justice-Atlanta，AAAJ)指出，透過中文傳遞，關於通訊投票 、學校課程及仇恨犯罪的不實訊息在推特(Twitter)、YouTube 與微信(WeChat)散布，對今年選舉帶來危險影響。

2020年總統大選之前，沒有根據的謠言、公然造假的說詞在移民社區瘋傳，研究人員指出，相同狀況在今年期中選舉之前再度上演，不同之處則是今年的假訊息傳播是以多種語言，透過多個社群網站 平台，針對特定族裔散布，社群媒體公司似乎無力招架。

報導指出，亞裔選民的政治力量逐漸興起之際，亞美司法公義促進會指出，有關通訊投票、學校課程及仇恨犯罪等議題的不實資訊，卻透過中文在推特、YouTube及微信散布，對今年選舉帶來危險影響(dangerous implications)。

媒體訊息研究機構Zignal指出，今年8月出現在西語裔社群流傳的不實消息，散布著與通貨膨脹有關的假訊息，聲稱國稅局(IRS)計畫組織「秘密部隊」的陰謀論說詞。

為越裔民眾提供事實查證解釋的「越南裔事實查核」(Viet Fact Check)共同創辦人阮尼克(Nick Nguyen，音譯)表示，具有高度針對性的假消息正在流傳，「英語能力較差的人口處於脆弱處境，面對不實訊息散布時最容易遭到影響」。

包括「越南裔事實查核」在內，越來越多團體以非英語的特定語言，設法破解充斥於網路的各種假消息。成立才半年的西班牙語事實查核服務機構Factchequeado針對各種錯誤翻譯、影像操弄及誤導式影片剪輯進行檢視，曾經破解的假訊息包括聯邦調查局(FBI)從前總統川普的佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)住處查扣機密檔案、眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台之行等。

服務對象以南亞裔社區為主的事實查核組織Desifacts，從今年2月起透過北印度語(Hindi)、孟加拉語(Bengali)、 坦米爾語(Tamil)針對移民、學貸免除等議題的不實訊息發布澄清。

紐約時報報導，這些多語言事實查核組織表示，澄清謠言的努力遠遠趕不上假消息在網路擴散的速度，呼籲臉書(Facebook)、YouTube等社群科技大公司應該拿出具體措施，要比照對英語不實訊息的管理手段，對透過非英語散布的不實訊息加強管控。