傳FBI握足夠證據可起訴兒子杭特 拜登：我對他很有信心

拜登總統與次子杭特。資料照片。（Getty Images）

華盛頓郵報 日前率先披露，聯邦探員相信有足夠證據指控拜登 總統次子杭特犯下稅務罪跟申請購槍時做出不實陳述。拜登11日接受CNN獨家專訪時談到此事，稱他對兒子有信心。

CNN與國會山莊報報導，拜登告訴CNN記者塔柏（Jake Tapper），「首先，我為我的兒子感到驕傲。這是個孩子，迷上了…不是個孩子，他是個成年人。他迷上了，就像許多家庭曾發生過的，迷上了毒品 。他克服了這一點，建立了新的生活」。

拜登指出，他有信心杭特是所說與所做跟發生的事情一致，並舉例稱杭特寫書談到自身的毒癮問題，對此直接了當，讓他感到驕傲，接著就提及杭特在書中承認自己對抗毒癮時，在購槍申請表填了「沒有」非法使用或沉迷於毒品。

拜登說他當時對此毫不知情，而他對杭特很有信心，「我愛他，他是走正途的（He's on the straight and narrow），已經有幾年了，我只是為他感到很驕傲」。