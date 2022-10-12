傳FBI握足夠證據可起訴兒子杭特 拜登：我對他很有信心
華盛頓郵報日前率先披露，聯邦探員相信有足夠證據指控拜登總統次子杭特犯下稅務罪跟申請購槍時做出不實陳述。拜登11日接受CNN獨家專訪時談到此事，稱他對兒子有信心。
CNN與國會山莊報報導，拜登告訴CNN記者塔柏（Jake Tapper），「首先，我為我的兒子感到驕傲。這是個孩子，迷上了…不是個孩子，他是個成年人。他迷上了，就像許多家庭曾發生過的，迷上了毒品。他克服了這一點，建立了新的生活」。
拜登指出，他有信心杭特是所說與所做跟發生的事情一致，並舉例稱杭特寫書談到自身的毒癮問題，對此直接了當，讓他感到驕傲，接著就提及杭特在書中承認自己對抗毒癮時，在購槍申請表填了「沒有」非法使用或沉迷於毒品。
拜登說他當時對此毫不知情，而他對杭特很有信心，「我愛他，他是走正途的（He's on the straight and narrow），已經有幾年了，我只是為他感到很驕傲」。
President Biden on Tuesday for the first time addressed his son’s exposure to possible criminal charges for allegedly lying on a gun-purchase application, but he said he was proud of Hunter Biden for confronting his struggles with drug addiction https://t.co/NscXr1yMlf pic.twitter.com/nnkefrnIVg— CNN (@CNN) 2022年10月12日
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