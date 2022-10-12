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核能復興？一度破產的西屋電氣 將以79億元出售

編譯林奇賢／即時報導
Cameco、布魯克菲爾德再生能源合夥公司聯手收購西屋電氣，押注氣候議題和能源安全疑慮將振興核能產業。（美聯社）
Cameco、布魯克菲爾德再生能源合夥公司聯手收購西屋電氣，押注氣候議題和能源安全疑慮將振興核能產業。（美聯社）

四年前脫離破產的核電業者西屋電氣（Westinghouse Electric），如今將在一筆價值79億元的交易，出售給布魯克菲爾德再生能源合夥公司（Brookfield Renewable Partners）與鈾燃料供應商Cameco共組的的私募股權集團，顯示俄烏戰爭讓一度失寵的核能產業，激起投資人的興趣。

布魯克菲爾德再生能源合夥公司將以23億元，收購西屋電氣的51%股權，Cameco以22億元拿下49%股權，雙方也將承接西屋電氣的現有34億元債務，使這筆交易的金額達到79億元。

Cameco執行長吉策爾說：「我們正見證核能產業出現歷來最佳的一些市場基本面。在這個優先推動電氣化、去碳化、能源安全的世界，（核）能源正變得日益重要。」Cameco也宣布將出售自家股票以籌得6.5億元，為這筆交易提供資金。在紐約掛牌的Cameco股價在11日美股盤後跌逾13%。

不久前，西方國家決策者都還因安全考量、以及成本高昂和工期延宕等一系列因素，不願投資新的大型核電廠開發計畫案，但現在因應氣候變遷的迫切感，已使核能重獲重視，因為核能可全天候產生零碳電力，且不受天候影響。在俄羅斯入侵烏克蘭後，各國爭相尋找俄國石油與天然氣以外的可靠替代選項，讓核能進一步成為鎂光燈焦點。

短期而言，西方國家正推動汰換30多座採用俄國技術的反應爐供應商，可望嘉惠西屋電氣。西屋電氣也已尋求當局加速批准，為捷克、匈牙利、斯洛伐克、保加利亞和芬蘭等國的核電廠提供替換燃料。

西屋電氣的母公司布魯克菲爾德商業合夥公司，也因這筆交易而進帳現金。2017年，西屋電氣因喬治亞和南卡州的計畫大幅超支而聲請破產保護，2018年布魯克菲爾德商業合夥公司以約46億美元向東芝收購西屋電氣，作為西屋電氣破產重整方案的一環。如今，布魯克菲爾德商業兄弟將透這次出售和股利，獲得約55億元。

破產 投資 俄國

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