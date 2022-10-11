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「寇克船長」威廉沙特納憶太空之旅：珍視地球之美

編譯徐薏茹／綜合11日電
在經典科幻影集「星際爭霸戰」中飾演寇克船長的威廉·沙特納在回憶錄中，形容去年10月上太空，目睹地球溫暖的藍色光芒被寒冷黑暗的太空包覆，讓他感覺自己像是在參加一場「喪禮」。(路透)
在經典科幻影集「星際爭霸戰」中飾演寇克船長的威廉·沙特納在回憶錄中，形容去年10月上太空，目睹地球溫暖的藍色光芒被寒冷黑暗的太空包覆，讓他感覺自己像是在參加一場「喪禮」。(路透)

在經典科幻影集「星際爭霸戰」(Star Trek)中飾演寇克船長的影星威廉‧沙特納(William Shatner)，2021年10月曾搭乘亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的藍源太空公司(Blue Origin)火箭升空，在太空邊緣邊覽地球美景；在日前公開的回憶錄中，沙特納透露這場星際之旅是他所經歷過「最強烈的悲戚感受」之一，但同時也激發他珍視地球的美。

在最新的回憶錄「勇往直前：敬畏與奇蹟人生的反思」(Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder，暫譯)裡，沙特納寫到，這場太空旅程不如他預期中的那樣充滿敬畏，看到地球溫暖的藍色光芒被寒冷黑暗的太空包覆，反而讓他感覺自己像是在參加一場「喪禮」。

回憶錄的節錄片段由娛樂新聞網站Variety記者瑪麗安‧威廉姆森(Marianne Williamson)報導，帶大家進一步瞭解沙特納對於太空旅程的感受。

回憶錄寫到，直到離開地球表面，他才意識到地球上的生命有多麼寶貴，「我發現美並不在外太空，美就在下面的地球，和我們所有人在一起。離開之後讓我和我們這個渺小星球的連結更深刻了。」

沙特納表示，看到地球如此脆弱，再想到人類如此輕率地破壞地球，令他感到非常悲傷，「這是我所遇過最強烈的悲戚感。太空的嚴寒與下方溫暖地球的對比令我感到無比悲傷。」

回憶錄寫到：「我的太空之旅應該是一次慶祝，相反的是，這趟旅程感覺像一場喪禮。」

一年前沙特納返回地面，踏出藍源太空公司的太空艙，當其他三名太空人大聲歡呼慶祝時，他激動落淚對迎接他們的貝佐斯說：「這世界上的每個人都得體驗看看。」

他擁抱貝佐斯說：「我對剛剛發生的一切感到激動，我希望永遠不要從中平復過來。」

當時90歲的沙特納那趟太空之旅也打破紀錄，成為史上最高齡的太空人。

在經典科幻影集「星際爭霸戰」中飾演寇克船長的威廉·沙特納(右)在回憶錄中，形容去...
在經典科幻影集「星際爭霸戰」中飾演寇克船長的威廉·沙特納(右)在回憶錄中，形容去年10月上太空，目睹地球溫暖的藍色光芒被寒冷黑暗的太空包覆，讓他感覺自己像是在參加一場「喪禮」。(Getty Images)

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