賓州男國會暴亂打記者、襲警 遭求刑4年

去年元月6日國會暴亂時，賓州男子拜爾里毆打美聯社攝影記者， 在他認罪後檢方求刑4年。（美聯社）

去年元月6日國會暴亂時，賓州 男子拜爾里（Alan Byerly）毆打美聯社攝影記者閩其洛（John Minchillo ），又用電擊槍企圖攻擊國會警察 ， 在他認罪後檢方求刑4年，聯邦地區法官莫斯（ Randolph Moss）預定10月21日宣佈刑期。

拜爾里已向法庭認罪，罪行的法定徒刑37到46個月不等，檢方9日要求法官至少判46個月，另加服刑期滿後監管3年。

拜爾里2021年7月被捕，過了一年，承認檢方指控的犯罪事實。

檢察官在起訴書中指出，拜爾里從賓州弗利特武德住家前往華府參加示威之前，先買了一把電擊槍，川普 鼓動暴亂的演說還沒講完，他就轉往國會，和其他暴民一起，舉著大型支持川普的金屬牌衝撞國會警察的防衛線。

緊接著，他和其他暴民轉往國會西廂，看到閩其洛脖子上掛著印有「美聯社」字樣的記者牌，照樣和至少3名暴民一起攻擊、毆打記者，這情況剛好被另一名記者錄影下來。

起訴狀說，拜爾里又朝著站在腳踏車停車架後面的警察亮出電擊槍，「警察奪下他的電擊槍後，他繼續衝向警察，攻擊、推擠警察，還搶走一名警察的警棍。」

檢察官說，拜爾里後來向聯邦調查局人員供認，自己幹了一件蠢事，「就這麼回事。」檢方說，這就是他看待自己毆打記者的態度，「沒什麼嘛」，他看當天的暴動也輕鬆愉快，彷彿他不管幹了什麼，都不必接受審判，不會有任何法律後果。檢方說：「他錯了。」

整場暴亂下來，100多名警察受傷，900多名暴民遭刑事起訴，其中400多人認罪，多數屬輕罪，另280多名被告已被判刑，其中約一半的刑期從坐牢一周到10年不等。