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因應氣候危機 普林斯頓與化石燃料企業脫鉤

編譯孫梁／綜合11日電
圖為普林斯頓校園。(Getty Images)
圖為普林斯頓校園。(Getty Images)

普林斯頓(Princeton)大學在與化石燃料行業90家公司斷絕關係上邁出一大步，支持脫鉤的校園組織「普林斯頓撤資」（Divest Princeton）讚揚學校的舉措，並敦促其他常春藤大學也在資金和利益上與化石燃料企業脫鉤。

普林斯頓公布將脫鉤的企業名單，都是化石燃料行業的燃煤與焦炭大戶，學校將終止或拒絕與他們建立部分或全部合作關係。

普林斯頓擁有全球最大的捐獻基金之一，去年達377億元，比許多小國的經濟總量還多。

普林斯頓所在的新澤西州也在考慮脫離與部分化石燃料企業的關係，州議會準備提出法案，將929億元的州府員工退休基金撤出化石燃料企業，化石燃料的煤炭、石油和天然氣是美國電力的主要來源。

氣候變遷組織長期呼籲政府和學術機構與化石燃料企業脫鉤，包括停止擁有這些企業的股票和撤出投資，將資金投入到再生能源和對環境影響較小的其他替代能源。部分氣候變遷組織呼籲大學不僅要停止對化石燃料業的投資，還要終止包括研究合作在內的所有支持。

普林斯頓表示，在學校準備脫鉤的90家化石燃料企業中，校方仍與八家維持關係，包括艾克森-美孚、道達爾能源(TotalEnergies SE)和加拿大合成原油公司(Syncrude Canada Ltd)。校方發言人說：「學校的脫鉤包括但不限於撤資，還有盡可能地分離財務關係，如不再接受企業的禮物和捐贈、拒絕購買他們的產品和停止與他們合作。」

艾克森-美孚公司最近與普林斯頓的安靈格(Andlinger)能源與環境中心進行合作研究，道達爾能源公司和加拿大合成原油公司2021年為學校的研究計畫提供資助，三家公司都在學校的脫鉤企業名單中。

普林斯頓2019年通過可持續行動計畫，要在建校300年的2046年實現零排放。學校表示將設立支持能源研究的新基金，以部分抵銷脫鉤後的研究資金流失。

校長艾斯格魯伯(Christopher Eisgruber)說：「通過獎學金和培養人才，普林斯頓將在氣候危機上發揮最重要的影響力。」

氣候變遷 投資 加拿大

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