胚胎擁有憲法保障人權？最高法院拒受理上訴

圖為最高法院。歐新社

羅德島州 2019年實施的保障墮胎 州法，遭到天主教團體及兩名婦女以胚胎擁有憲法保障人權為由提告，官司先是遭到羅德島州高等法院裁定敗訴，兩名婦人向最高法院提出上訴，但最高法院11日裁定拒絕受理。

保守派大法官居多數的最高法院，今年6月推翻存在已近半世紀的墮胎權保障判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，引發軒然大波大波。哥倫比亞廣播公司(CBS)11日報導分析，最高法院如今拒絕受理胚胎是否擁有憲法保障人權的訴訟，等於避開了另一場可能因為墮胎權而引發的高度爭議。

2019年，羅德島州保障墮胎權州法「生育隱私 法」(Reproductive Privacy Act)在當時的民主黨籍州長雷蒙多(Gina Raimondo)簽署下生效，州法精神與「羅訴韋德案」立場一致。

2019年6月，懷有15周身孕的一名婦女及另一名懷孕34周的婦女聯合向羅德島州高等法院提告，指控「生育隱私法」違反州憲。兩名婦人與天主教團體「天主教爭取生命」(Catholics for Life)主張，羅德島州州法侵犯未出世胚胎的「人格」(personhood)，人類生命的定義應該從懷孕便開始計算。

今年5月，羅德島州高等法院裁定兩名婦人敗訴。

最高法院今年6月24日在「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)的裁決中，以5票對4票推翻1973年「羅訴韋德案」判例之後，兩名羅德島州婦人與天主教團體向最高法院提出上訴，要求大法官對於未出生胚胎是否具有憲法保障人權做出解釋，訴狀中寫道：「沒有任何州級法院或州議會能夠回答這個問題，只有最高法院能夠做為最終仲裁者，說明美國憲法的意義到底是什麼」。