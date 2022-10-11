我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

65歲以後繼續工作 不可不知的紅藍卡、社安金等問題

民調：拜登上台近2年 6成美國人認為與敵對國家關係變糟

民調：拜登上台近2年 6成美國人認為與敵對國家關係變糟

中央社華盛頓11日綜合外電報導
拜登政府執政將近兩年，新民調顯示，大多數美國成年人預期美國與俄羅斯、北韓等敵對國家的關係會變得更糟。(美聯社)
拜登政府執政將近兩年，新民調顯示，大多數美國成年人預期美國與俄羅斯、北韓等敵對國家的關係會變得更糟。(美聯社)

一項新民調顯示，大多數美國成年人預期美國與俄羅斯、北韓等敵對國家的關係會變得更糟，與4年前川普總統當政期間相較，民意已出現重大轉變。

根據皮爾遜研究所（Pearson Institute）與美聯社-NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for PublicAffairs Research）所作的民調，拜登政府執政將近兩年以來，60%美國成年人認為與敵對國家的關係將變得更糟，比例高於4年前川普政府同一執政時間點的26%，但認為與盟國關係會惡化的人數比例只有21%，低於4年前的46%。

整體來說，39%的人預期美國的全球地位會變差，而2018年這一比率為48%。關鍵的是，嚴重分裂的國內政治，影響了美國人對於美國在國外地位的看法。

皮爾遜研究所全球衝突與解決環球論壇執行主任柯漢特布（Sheila Kohanteb）說，這些結果確實、清楚地表明這是黨派激烈對立（hyperpartisanship），分別影響了民主黨人和共和黨人對於美國在國外地位的信心或悲觀程度。

4年前，3/4民主黨人預期美國全球地位將受到影響。現在，差不多相同比例的人認為不久的將來會趨於穩定或改善。相較之下，2018年期間，大約10位共和黨人中就有6人認為情勢會改善，如今也有同樣百分比的人預期，現任拜登政府會跌跌撞撞。

儘管如此，由於俄羅斯升高對烏克蘭的攻擊，美國與中國在台灣和其他問題上的緊張關係加劇，以及美國與北韓和伊朗在核計畫問題上對峙，在認為美國與敵對國家之間關係在明年會變更糟的比例方面，共和黨人和民主黨人目前差距相近。

民主黨 共和黨 拜登

上一則

油價連3周攀升 每加侖恐漲至4元

下一則

胚胎擁有憲法保障人權？最高法院拒受理上訴

延伸閱讀

俄外長：願與西方對話 稱美事實上已經參戰

俄外長：願與西方對話 稱美事實上已經參戰
澤倫斯基將與G7領袖開會 要求提供防空武器

澤倫斯基將與G7領袖開會 要求提供防空武器
惱羞成怒？美國正「重新評估」與沙烏地阿拉伯關係

惱羞成怒？美國正「重新評估」與沙烏地阿拉伯關係
曾角逐民主黨總統初選 前夏威夷聯邦眾議員宣布退黨

曾角逐民主黨總統初選 前夏威夷聯邦眾議員宣布退黨

熱門新聞

來自南韓的沙吉明涉嫌殺死同寢室室友查德。（警方提供）

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

2022-10-05 16:39
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

2022-10-07 11:02
6日在賭城持刀傷人的嫌犯Yoni Barrios。(美聯社)

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

2022-10-07 09:35
美國史丹福大學一名女子7日竟被「強行拖入」校園大樓的地下室內性侵，成為該校近幾個月發生的第2起性侵事件。圖為示意圖。（美聯社）

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

2022-10-10 00:21
來自瓜地馬拉的巴里奧，身分非法，6日在拉斯維加斯賭城，以刀連刺死兩名歌舞女郎。圖為巴里奧7日在法院過堂。(美聯社)

「被嘲笑洩憤」無證客賭城隨機捅人 2死6傷

2022-10-08 20:57
加州包括一名八個月大的女嬰、她的父母和叔叔在內的一家四口，3日在家族經營的卡車公司遭持槍綁架，四人屍首5日在加州中部小鎮附近的農場果園被人發現。圖為警方公布遇害的四人照片。（美聯社）

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

2022-10-06 23:46

超人氣

更多 >
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
離婚11年 張柏芝這樣稱呼前夫謝霆鋒 被讚「得體」

離婚11年 張柏芝這樣稱呼前夫謝霆鋒 被讚「得體」
阿茲海默症的三種前兆 65歲以上美國人有九分之一患者

阿茲海默症的三種前兆 65歲以上美國人有九分之一患者
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職
女經理相姦下屬怕他「錯頻」 他全叫「親愛的」省煩惱

女經理相姦下屬怕他「錯頻」 他全叫「親愛的」省煩惱