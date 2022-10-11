民調：拜登上台近2年 6成美國人認為與敵對國家關係變糟

拜登政府執政將近兩年，新民調顯示，大多數美國成年人預期美國與俄羅斯、北韓等敵對國家的關係會變得更糟。(美聯社)

一項新民調顯示，大多數美國成年人預期美國與俄羅斯、北韓等敵對國家的關係會變得更糟，與4年前川普總統當政期間相較，民意已出現重大轉變。

根據皮爾遜研究所（Pearson Institute）與美聯社-NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for PublicAffairs Research）所作的民調，拜登 政府執政將近兩年以來，60%美國成年人認為與敵對國家的關係將變得更糟，比例高於4年前川普政府同一執政時間點的26%，但認為與盟國關係會惡化的人數比例只有21%，低於4年前的46%。

整體來說，39%的人預期美國的全球地位會變差，而2018年這一比率為48%。關鍵的是，嚴重分裂的國內政治，影響了美國人對於美國在國外地位的看法。

皮爾遜研究所全球衝突與解決環球論壇執行主任柯漢特布（Sheila Kohanteb）說，這些結果確實、清楚地表明這是黨派激烈對立（hyperpartisanship），分別影響了民主黨 人和共和黨 人對於美國在國外地位的信心或悲觀程度。

4年前，3/4民主黨人預期美國全球地位將受到影響。現在，差不多相同比例的人認為不久的將來會趨於穩定或改善。相較之下，2018年期間，大約10位共和黨人中就有6人認為情勢會改善，如今也有同樣百分比的人預期，現任拜登政府會跌跌撞撞。

儘管如此，由於俄羅斯升高對烏克蘭的攻擊，美國與中國在台灣和其他問題上的緊張關係加劇，以及美國與北韓和伊朗在核計畫問題上對峙，在認為美國與敵對國家之間關係在明年會變更糟的比例方面，共和黨人和民主黨人目前差距相近。