我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

半導體股暴跌 那指創兩年新低

洛杉磯、亞特蘭大、芝加哥4機場網站遭駭 挺俄組織稱犯案

編譯孫梁／綜合10日電
美國四個主要機場的網站10日同時遭到駭客攻擊後短暫關閉，但未影響機場運作；一個支持俄羅斯的駭客組織宣稱是他們所為。圖為旅客進出芝加哥歐海爾國際機場。（美聯社）
美國四個主要機場的網站10日同時遭到駭客攻擊後短暫關閉，但未影響機場運作；一個支持俄羅斯的駭客組織宣稱是他們所為。圖為旅客進出芝加哥歐海爾國際機場。（美聯社）

美國四個主要機場的網站10日同時遭到駭客攻擊後短暫關閉，一個支持俄羅斯的駭客組織宣稱這次攻擊是他們所為。

據Bleeping電腦網站報導，名為「網殺」(Killnet)的駭客組織發動了分散式的阻斷服務(denial-of-service，DDoS)攻擊，導致被攻擊機場的網站無法打開，受影響的機場包括哈亞特蘭大茨費德-傑克森(Hartsfield-Jackson)國際機場、洛杉磯國際機場和芝加哥歐海爾(O'Hare)國際機場以及中途(Midway)機場。

事後相關機場主管當局分別聲明，他們的網站現已恢復運作，機場的運營並沒有受到影響。機場資安部門已展開內部調查，並向聯邦調查局(FBI)和運輸安全局提出通報。FBI發言人表示已接獲通報，但沒有更多評論。

所謂的DDoS攻擊模式，是靠駭客將海量垃圾郵件或訊息流量灌爆目標伺服器，使其不堪負荷而當機，但通常不太具有實質破壞力。

「網殺」組織近來加大了對於反對俄羅斯入侵烏克蘭的國家的網路攻擊頻率，此前就曾表示對一系列網路攻擊事件負責，包括上周對科羅拉多、肯塔基和密西西比州政府網站的攻擊，以及7月對國會網站的攻擊。

前國防情報局官員、「普亭的劇本：俄羅斯擊敗美國的秘密計畫」(Putin's Playbook: Russia's Secret Plan to Defeat America)一書的作者柯弗勒(Rebekah Koffler)說：「普亭試圖通過向美國人施壓，以迫使美國停止為烏克蘭提供軍事支援。破壞美國社會的正常運作並造成美國人的痛苦日益增加，是普亭策略的一部分，以達到使民眾因上網不便感到厭倦，進而要求美國政府放棄烏克蘭的目的。」

洛杉磯國際機場 駭客 普亭

上一則

南卡羅來納州民宅槍擊案 屋內5人喪命

延伸閱讀

俄羅斯飛彈攻擊烏克蘭各城市 拜登痛斥極為殘暴

俄羅斯飛彈攻擊烏克蘭各城市 拜登痛斥極為殘暴
三星基輔辦公室遭俄軍轟炸波及 德國領事館也遭殃

三星基輔辦公室遭俄軍轟炸波及 德國領事館也遭殃
普亭：俄大規模攻烏基礎設施 為報復克里米亞大橋遭炸

普亭：俄大規模攻烏基礎設施 為報復克里米亞大橋遭炸
白俄參戰？魯卡申柯宣布與普亭組聯軍

白俄參戰？魯卡申柯宣布與普亭組聯軍

熱門新聞

來自南韓的沙吉明涉嫌殺死同寢室室友查德。（警方提供）

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

2022-10-05 16:39
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

2022-10-07 11:02
6日在賭城持刀傷人的嫌犯Yoni Barrios。(美聯社)

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

2022-10-07 09:35
美國史丹福大學一名女子7日竟被「強行拖入」校園大樓的地下室內性侵，成為該校近幾個月發生的第2起性侵事件。圖為示意圖。（美聯社）

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

2022-10-10 00:21
加州包括一名八個月大的女嬰、她的父母和叔叔在內的一家四口，3日在家族經營的卡車公司遭持槍綁架，四人屍首5日在加州中部小鎮附近的農場果園被人發現。圖為警方公布遇害的四人照片。（美聯社）

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

2022-10-06 23:46
來自瓜地馬拉的巴里奧，身分非法，6日在拉斯維加斯賭城，以刀連刺死兩名歌舞女郎。圖為巴里奧7日在法院過堂。(美聯社)

「被嘲笑洩憤」無證客賭城隨機捅人 2死6傷

2022-10-08 20:57

超人氣

更多 >
美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打
「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職