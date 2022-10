勇士內訌：拳毆隊友格林公開致歉 暫時離隊

金州勇士 老將格林(Draymond Green)與隊友波爾(Jordan Poole)在隊內訓練發生衝突後,在周六(8日)首次現身記者會。他公開向波爾及其家人、球隊致歉,稱當時自己心理狀況很糟糕,但會對自己的行為負全責。他個人表示,會無限期離隊,給予球隊充足的恢復時間。

在衝突爆發後,格林立即向波爾和隊友道歉,然後便離開球館回家。他表示,波爾的感受是最重要的,但他目前並不知道他的想法。

格林說:「作為一個人,我失敗了。作為一個球隊的領袖,我失敗了。」

格林表示,衝突被雙方的家人看到是尤其「尷尬的」,他並不想解釋具體衝突的原因,並強調他不會尋求同情,或改變公眾對於這件事的看法。「我的行為是錯誤的。」格林說,「我看了那段視頻有至少15次,甚至更多,視頻看上去比我想象的還要糟糕。」

Draymond Green knocked the living shit out of Jordan Poole pic.twitter.com/ZMgY0guXDD