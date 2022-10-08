馬斯克FT專訪除「特區」外 也聊到這些話題

特斯拉執行長馬斯克。 圖／路透

特斯拉執行長馬斯克 日前接受英國金融時報（FT）專訪，拋出以「特別行政區」避免台海兩岸衝突的建議，引起一片譁然。不過，他在這篇訪談中也拉拉雜雜談到推特 、生與死、殖民火星 等話題，不全是發表政治看法。

推特

馬斯克是重度推特使用者，擁有上億名粉絲關注。他熱愛這個社群媒體平台，愛到最近終於允諾以440億美元買下（儘管期間經歷一段追求→遭拒→簽婚約→毀婚→互告的曲折過程）。

為何對推特如此沉迷呢？馬斯克對訪問他的FT主編卡拉芙大笑說：「難道沒把妳給逗樂嗎？我在推特上扮傻瓜，搬磚頭砸自己的腳，還惹各種麻煩上身 . . .不曉得，我發現在推特上表達自我有點療癒。這是把訊息傳遞給大眾的一種途徑。」

被問到最初提議併購推特是不是惡作劇時，馬斯克答：「（併購）推特肯定是自討苦吃。我想，我一定是個受虐狂。」但他強調買下推特「不是為了錢」，「我認為人們擁有一個備受信賴和具包容性的意見交流工具很重要，而它應當受到信賴和儘可能透明」。他形容，其他替代平台則把辯論四分五裂成不同的社群媒體泡泡，例如美國前總統川普（Donald Trump）的Truth Social「基本上是個右翼迴聲室，不妨稱之為Trumpet（喇叭，川普自吹自擂）」。

老化

馬斯克以「問題的解決者」自居，從地球上生命可能怎麼終結、氣候變遷到交通（他的Boring公司就建隧道），他愛思考如何解決千奇百怪的問題。但他唯一不想解決的問題是：「老化」（aging）。

馬斯克表示，「老化」問題不應解決。他預言：「目前多數國家呈現的趨勢是，文明不會在轟隆巨響中戛然而止，而是會包著成人尿布嗚咽而死。」「人們死去，很重要。你寧願史達林（Stalin）活多久？」

殖民火星

馬斯克更擔心如何在地球毀滅前保存人類命脈的問題。他的解決辦法是殖民火星。「地球終會出事，只是時間問題。太陽最終會擴大，滅絕地球上所有生命，所以到某個時點我們必須遷移，或至少變成多星球物種。」他認為，為成為能遨遊太空的文明和多星球物種，人類在這方面投入1%的資源「也許合理」。

那麼，馬斯克自己會不會親自加入殖民火星的行列？他說：「如果我老了，我會。何不呢？...我想，死亡機率不小，所以等我變得更老丶孩子們都長大時，寧願試試。但不是現在。我小兒子X才兩歲半，他會想念我。」

生兒育女

馬斯克還身體力行協助改善人口萎縮問題—他與不同的伴侶總共生了10名子女。被問到是不是還有別的小朋支叫他爸爸時，他說：「我相當確定，現在沒有別的小孩將要誕生。」他還駁斥外界瘋傳的謠言，說他已買下一間生殖中心（fertility clinic），以便增產小孩。他還爆料說，有些朋友確實曾建議他應該生500個子女，但他覺得那「有點詭異」。

現年51歲的馬斯克表示，他也許會生更多子女，但必須在能「做個好父親」的能力範圍之內。