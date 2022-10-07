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楊安澤妻也是受害者…旗下醫師性侵 哥大將賠償1.65億

楊安澤妻也是受害者…旗下醫師性侵 哥大將賠償1.65億

記者顏伶如／即時報導
哥倫比亞大學與醫院7日宣布已與147名曾被前任婦產科醫師哈登(圖)性虐待的受害者達成和解，共計將賠償1億6500萬元。(美聯社)
哥倫比亞大學與醫院7日宣布已與147名曾被前任婦產科醫師哈登(圖)性虐待的受害者達成和解，共計將賠償1億6500萬元。(美聯社)

哥倫比亞大學(Columbia University)旗下醫院前任婦產科醫師哈登(Robert Hadden)遭控對19名婦女性侵後，2016年認罪但躲過牢獄之災；哥倫比亞大學與醫院7日宣布，已經與147名曾被哈登性虐待的受害者達成和解，共計將賠償1億6500萬元。

前民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)的妻子呂艾玲(Evelyn Yang)也是受害人之一，她2020年接受媒體訪問時透露，2012年懷孕接受產檢時就曾被哈登性侵，事發後她卻連丈夫、父母都不敢透露，一直保密。

哥倫比亞大學厄文醫學中心(Irving Medical Center)5日在新聞稿中指出，對於曾被哈登看診的女性患者遭受的痛苦深表遺憾，希望案件解決方式能為遭受傷害的婦女帶來某種程度的支持。

2012年之後便未繼續執業的哈登，對於遭控對19名婦女性侵，2016年與曼哈頓檢察官辦公室達成認罪協議，坦承強迫觸摸及性虐待，他的醫師執照遭吊銷，但不必坐牢。哈登目前面臨另一件聯邦犯罪起訴，罪名為誘騙包括未成年者在內的女性從外州到他位於曼哈頓的辦公室非法從事性交易。

哈登的性侵醜聞在2012年爆發，一名婦女對警方指出，哈登在看診途中突然做出性動作。法院紀錄顯示，後來有六名女性也出面指控哈登。

盧艾玲2020年接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，一次產檢結束後，她已經著裝完畢準備離開，但哈登卻在最後一刻突然說：「妳可能需要剖腹生產」，便動手把她抓到身旁並脫下她的衣服，用沒戴手套的手進行內診。

檢方後來同意哈登認罪便可不必坐牢，檢方也不會提出更多的性侵指控。根據和解協議，哈登被列為性侵犯的紀錄可以在20年後撤銷，名字不會列入性侵者資料庫的網路名單。

當時紐約郡(曼哈頓)地區檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)對於哈登遭控性侵與其他性犯罪案件的處理，曾遭到輿論強烈批評。根據媒體報導，「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)仲介未成年女性從事性交易案件，萬斯辦公室也只對性侵犯身分求處最低刑責。

性侵 曼哈頓 哥倫比亞大學

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