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超模妻吉賽兒訴離 傳奇四分衛布雷迪「非常心痛」

編譯莊蕙嘉／即時報導
美式足球坦帕灣海盜隊四分衛布雷迪婚姻亮紅燈，據傳超模妻吉賽兒打算離婚。Getty Images
美式足球坦帕灣海盜隊四分衛布雷迪婚姻亮紅燈，據傳超模妻吉賽兒打算離婚。Getty Images

美國媒體上月報導，美式足球傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）和巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）的婚姻亮紅燈。英國媒體7日進一步報導，吉賽兒幾周前就找好律師，準備談離婚，讓布雷迪「非常受傷」。

每日郵報報導，與布雷迪關係密切的一名消息人士透露，布雷迪不知妻子已和律師談過好幾次，心痛之餘也決定不作對抗，讓兩人和平分手。

消息人士形容，這場離婚中「吉賽兒主攻，布雷迪採守勢」，兩人的巨大財富怎麼分，是離婚談判的重點。

布雷迪和吉賽兒2009年結婚，夫婦育有一子一女。

45歲的布雷迪2000至2019年效力新英格蘭愛國者隊，2020年加入坦帕灣海盜隊，生涯拿過七座超級盃冠軍。今年2月1日他宣布將退役，3月13日又說難以忘情美式足球，決定復出。

這讓42歲的吉賽兒非常不滿，布雷迪忙於練球及出賽，投入家庭的時間本來就不多。她為了家庭暫停自己大好的超模事業，原盼望丈夫退役後多陪陪孩子，卻反悔說要復出，這讓她更覺得兩人對家庭的付出並不對等，因此決定離婚，同時暖身準備回到時尚圈。

坦帕灣海盜隊總教練鮑爾斯表示，布雷迪今年8月向球隊請了11天的假「處理私事」，因此缺席多場練習。

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