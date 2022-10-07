肖像遭盜用為山寨名牌廣告 女星對抖音提告聯合訴訟

社交名媛貝珍妮‧佛蘭克爾(Bethenny Frankel)，6日向紐約南區美國聯邦區域法院對抖音(TikTok)提出聯合訴訟。(Getty Images)

以實境電視節目「紐約嬌妻」(The Real Housewives of New York City)走紅的社交名媛貝珍妮‧佛蘭克爾(Bethenny Frankel)，6日向紐約南區美國聯邦區域法院對抖音 (TikTok)提出聯合訴訟，指控肖像遭人盜用而出現在名牌仿冒品的網路廣告裡。

國家廣播公司(NBC)報導，貝珍妮‧佛蘭克爾在訴狀中指控抖音縱容不肖廠商在未經授權的情況下，盜用她的肖像為名牌假貨打廣告，導致她的名人形象權(right to publicity)遭受侵犯。

51歲的貝珍妮‧佛蘭克爾透過律師團隊發表聲明表示，發現肖像遭人盜用於某些在抖音流傳的視頻裡，販賣某些與她毫無相關的商品，「我發現這個問題非常氾濫，影響這個社群 空間各種名氣聲量的創作者。這種情形讓人無法接少，我希望成為要求改革的聲音，希望透過我的平台為產業推動改變」。

根據法院紀錄，這位女星在訴狀中指出，遭到盜用的影像來自於一段她以前拍過的舊影片，影像被剪輯後放在為山寨名牌外套的廣告片裡，會導致觀眾誤解為她在推銷假貨。

貝珍妮‧佛蘭克爾在抖音擁有將近100萬名追蹤粉絲，在Instagram則有280萬追蹤粉絲。她在聲明中表示，今年9月得知肖像遭人盜用為仿冒品打廣告，因為許多粉絲紛紛抱怨她所代言的商品已經被「搶購一空」，還有粉絲責怪她為廉價山寨品背書謀利。

貝珍妮‧佛蘭克爾6日的Instagram發文中，鼓勵有相同遭遇的受害者與她的律師團隊聯絡，一起加入聯合訴訟。

訴狀中指控抖音持續允許第三方使用遭盜用肖像，導致貝珍妮‧佛蘭克爾與聯合訴訟其他原告受到「無法彌補的傷害」(irreparable harm)。

抖音發言人納許-哈恩(Ashley Nash-Hahn)對華盛頓郵報 發表聲明表示，抖音訂有旨在保護智慧財產及避免誤導內容的嚴格規定，定期檢視並改善使用規定以加強系統功能，以對抗手段日趨複雜的詐騙歪風。

納許-哈恩在聲明中說，抖音設有讓使用者檢舉違規內容的多種管道，但遭到檢舉的視頻當中，約有五分之一並沒有被移除。