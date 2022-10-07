伊恩風災下 出現電動車引擎泡水後意外起火案例

伊恩颶風(Hurricane Ian)為佛羅里達州帶來災情之際，當地消防人員獲報處理的幾起火災事件，則是因為電動車(electric vehicle，EV)引擎泡水後意外起火而引起。(圖截取自帕卓尼斯推特@JimmyPatronis)

伊恩颶風 (Hurricane Ian)為佛羅里達州帶來災情之際，當地消防人員獲報處理的幾起火災事件，則是因為電動車 (electric vehicle，EV)引擎泡水後意外起火而引起，這種著火狀況是消防隊員從來不曾面臨的新挑戰。

佛州 財政廳長兼消防廳長帕卓尼斯(Jimmy Patronis)指出，因為伊恩風災而泡水的電動車引擎出現腐蝕風險，可能在意料之外的情況下起火。

There’s a ton of EVs disabled from Ian. As those batteries corrode, fires start. That’s a new challenge that our firefighters haven’t faced before. At least on this kind of scale. #HurricaneIan pic.twitter.com/WsErgA6evO — Jimmy Patronis (@JimmyPatronis) 2022年10月6日

帕卓尼斯6日在推特發文寫道，伊恩颶風導致許多電動車故障，「電動車引擎出現腐蝕的時候，火災就會發生」。

推文指出：「這是我們消防隊員從來不曾面臨的新挑戰。至少沒看過如此規模的狀況。」

帕卓尼斯在後續推文中表示，消防人員需要接受特別訓練，以便對電動車有更多了解，才能確保這些起火事件的火勢能夠迅速且安全地撲滅。推文中點名對北庫里爾(North Collier)消防單位的辛苦奉獻表達特別感謝。

帕卓尼斯在推文中分享消防人員在拿波里(Naples)嘗試撲滅特斯拉(Tesla)電動車引擎起火的短片。影片內容顯示，一名圍觀路人說，消防人員為了滅火，使用水量已有數百加侖。

伊恩颶風上周以四級颶風威力來襲，為佛州西部沿岸地區拿波里、邁爾斯堡(Fort Myers)等地帶來災情。伊恩風災造成100多人死亡，超過100萬民眾無電可用。